دانشگاه از صنعت جدا شد؛ آموزش پزشکی را از سلامت دور نکنید

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از اعضای کمیسیون آموزش بر این عقیده هستند که بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت باید از این وزارتخانه منفک شده و به وزارت علوم الحاق شود که این موضوع شاید از منظر اینکه آموزش را یکپارچه می کند خوب به نظر برسد اما قطعاً مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.

وی یادآور شد: در واقع آموزش پزشکی در کنار بخش بهداشت و درمان معنی یافته و عملیاتی می شود و در غیر این صورت تنها تئوری از آن باقی می ماند. این مسئله مشکل فعلی حوزه صنعت است چرا که بخش صنعت از دانشگاهها و آموزشهای صنعتی جدا است و تنها تئوری آموزش داده می شود.

این نماینده مجلس درباره یک نظرسنجی در آزمون دکتری 90 که از داوطلبان درباره تجمیع آزمونها سئوال کرده بود گفت: تجمیع آزمونهای دکتری در دانشگاهها در همه وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد امکان پذیر نیست چرا که اولاً بخش های تخصصی الزامات خود را دارد و دیگر اینکه بخش دولتی و غیردولتی قابل تجمیع نیستند زیرا هر بخشی نیازهای خود را در حوزه تحصیلات تکمیلی به شکل متفاوتی ترسیم کرده است.

به گزارش مهر، در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 که در روز 25 فروردین ماه 90 برگزار شد پیش از آزمون برگه نظرسنجی از داوطلبان توزیع شد که در یکی از پرسش های آن نظر داوطلبان درباره تجمیع آزمون های کشوری از جمله آزمون های وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد مطرح شده بود که این موضوع اعتراض گروهی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را برانگیخت.