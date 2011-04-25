آزمایش 90 سلاح جدید روسیه در سال 2011

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع روسیه با اعلام این مطلب تاکید کرد این اقدام با هدف افزایش قدرت دفاعی این کشور انجام می شود.

در میان سلاحهایی که برای آزمایش در سال 2011 در نظر گرفته شده اند می توان به موشکهای اسکندر-M ، موشکهای S-300، S-400، Tor-M2، سامانه موشکی BUK،سامانه چند بخشی ضد موشکی، تانکهای مدل S، موشکهای ضدهوایی و موشکهای بالستیک بین قاره ای اشاره کرد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه بیشتر آزمایشهای مذکور در منطقه کاپوستین یار در منطقه جنوبی آستاراخان انجام خواهد شد.

گفتنی است در سال گذشته نیز روسیه حدود 350 آزمایش موشکی در این منطقه برای کشورهای الجزایر، آذربایجان، بلاروس، ویتنام، ونزوئلا و میانمار برگزار کرده است.