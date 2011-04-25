خلع سلاح مقاومت غیرممکن است/ هشدار درباره عواقب ماجراجویی تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "حسن فضل الله" تاکید کرد: مقاومت ادامه خواهد یافت و با وجود همه مشکلات سلاح مقاومت باقی می ماند تا از لبنان در برابر حملات رژیم صهیونیستی حمایت کند.

وی افزود: تلاش فراوانی برای رفع موانعی که در برابر تشکیل دولت لبنان وجود دارد صورت می گیرد. هنگامی که دولت تشکیل شود بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی و امنیتی حل خواهد شد.

فضل الله تصریح کرد: مقاومت سرافراز می ماند و همه تلاشهایی که از همه طرف علیه آن صورت می گیرد ناکام خواهد ماند.



وی خاطر نشان کرد: مقاومت هرگز به عقب باز نمی گردد و در صورتی که رژیم صهیونیستی به فکر ماجرا جویی جدیدی علیه لبنان افتد شکست مفتضحانه ای خواهد خورد.

شایان ذکر است که اخیرا گروه وابسته المستقبل علیه سلاح حزب الله موضع گیری کرده بود که با واکنش برخی شخصتیهای ملی روبرو شده است.