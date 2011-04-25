به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز هاشمی گفت: از کوکائین به عنوان یک ماده مخدر استفاده میشود و معتادان به کوکایین، آن را به صورت های مختلفی ازجمله استنشاقی و خوراکی استفاده میکنند.
هاشمی تصریح کرد، مصرف طولانی مدت کوکائین، موجب گشاد شدن مردمک، کاهش اشتها، اشکال در ادرار کردن، کاهش وزن، کم خونی، رنگ پریدگی، اختلال در هضم غذا، تهوع، اسهال، لرزش و تشنج، پرش عضلات، آب ریزش دائمی بینی و کاهش نیروی جنسی خواهد شد و چنانچه فرد، کوکائین را از راه بینی استنشاق کند، در دراز مدت امکان خونریزی مکرر از راه بینی و سوراخ شدن تیغههای آن وجود دارد.
وی ادامه داد: کوکائین حتی موجب انقباض عروقی در شریانهای کرونری میشود و مسمومیت ناشی از آن میتواند باعث بیقراری، اضطراب، پرخاشگری و خودبزرگبینی شود.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد، افزایش سقط های خودبخودی، کندگی جفتی، نارسبودن جنینی و عقبماندگی رشد داخل رحم را از اثرات مضر کوکائین در دوران بارداری برشمرد.
وی افزود: در درمان مسمومیت ناشی از کوکائین، بیمار از نظر اضطراب، کنترل دمای بدن، اختلالات رفتاری، تشنج، فشارخون و عوارض قلبی کنترل میشود و پزشک براساس شدت عوارض مسمومیت، فرد را بستری می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه اعتیاد به کوکائین موجب اختلالات جسمی و روحی شدید میشود، هشدار داد، مصرف کوکائین منجر به مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی و تنفسی در افراد میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز هاشمی گفت: از کوکائین به عنوان یک ماده مخدر استفاده میشود و معتادان به کوکایین، آن را به صورت های مختلفی ازجمله استنشاقی و خوراکی استفاده میکنند.
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