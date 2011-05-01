تشکیل ستاد راهبری نقشه جامع علمی/ ارزیابی میزان تحقق اهداف نقشه

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکیل ستاد راهبری در متن نقشه آمده است و این موضوع به تصویب رسیده و وظیفه نظارت بر اجرای نقشه را بر عهده دارد.

وی درباره ترکیب ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: این ستاد متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای کمیسیون های آموزش و بهداشت مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای تحول علوم انسانی و سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نگاهداری اظهار داشت: این اعضا ماموریت دارند که میزان تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور را ارزیابی کنند.

وی یادآور شد: این ستاد همچنین ماموریت دارد که بر راهبری و الزامات نقشه نظارت و در صورتی که نیاز به قانون و یا پیوست خاصی بود آن را گزارش کند و در واقع چالشهای اجرایی را شناسایی و رفع کند.

معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دو وظیفه اصلی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اول نظارت و ارزیابی بر میزان تحقق اهداف است و دیگر اینکه راهبری نقشه و پیاده سازی و اجرای آن را به طور دائم مورد ارزیابی قرار می دهد.

به گزارش مهر، مقام معظم رهبری 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه‌های عملیاتی زمان‌دار در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیت‌های مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند و نقشه جامع علمی کشور روز 17 اسفند ماه 89 با حضور رئیس جمهور و گروهی از دست اندرکاران تهیه آن رونمایی شد.