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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

با وضعیت بحرانی آل خلیفه؛

ولیعهد بحرین در مراسم عروسی خاندان سلطنتی انگلیس حضور نمی یابد

ولیعهد بحرین در مراسم عروسی خاندان سلطنتی انگلیس حضور نمی یابد

"شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه" ولیعهد بحرین در مراسم ازدواج نوه ملکه الیزابت دوم شرکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ادامه اعتراضات مردمی ضد رژیم حاکم در بحرین برنامه های داخلی و خارجی پادشاه این کشور را مختل کرده است.

یکی از این برنامه ها دعوت دولت انگلیس از پادشاه بحرین است که قرار بود ولیعهد شیخ سلمان بن حمد به نمایندگی از وی در مراسم مذکور حضور یابد.
 
با این حال وضعیت بحرانی دولت و نگرانیها از عاقبت اعتراضات مردمی در بحرین سبب لغو این سفر شده است.
 
شیخ سلمان در توجیه علت تصمیم خود به خبرگزاری بحرین گفته است : با تشکر از دعوت خاندان سلطنتی انگلیس و تاکید بر روابط دوستانه با لندن، وضعیت کنونی مرا از حضور در این مراسم باز می دارد.
 
بر این اساس وی روز گذشته با ارسال نامه ای به پرنس چارلز مراتب عذرخواهی خود را از این تصمیم به اطلاع وی رسانده است.
کد مطلب 1297604

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