12 واحد آلاینده در استان قزوین شناسایی شد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر در استان در نظر داریم با هماهنگی لازم واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت متمرکز در استان ایجاد شوند تا با پراکندگی واحدها موجب آلودگی هوا در استان نشوند.

وی با اشاره به افزایش 500 درصدی جرائم زیست محیطی از واحدهای تولیدی آلاینده در سال گذشته افزود: در سال قبل پنج میلیارد ریال جریمه زیست محیطی از واحدهای آلاینده استان قزوین دریافت شد.

فرهادی در خصوص ساخت جاده قزوین، الموت به تنکابن تصریح کرد: طبیعی است انجام هر نوع فعالیت عمرانی و اقتصادی در طبیعت خسارت هایی را ببار می آورد که نیاز است قبل از اجرای پروژه ها به کارشناسی های زسیت محیطی نیز توجه شود.

این مسئول گفت: متاسفان در ساخت جاده قزوین، الموت و تنکابن به مسائل زیست محیطی توجهی نشده است و بطور یقین احداث این راه به منطقه خسارات زیست محیطی خواهد زد.

وی خاطرنشان کرد: محیط زیست در ساخت این مسیر نگاه دیگری دارد و پیشنهاد می کنیم در این مسیر تونل احداث شود اما چون این تونل 11 میلیارد تومان هزینه دارد در طرح دیده نشده است.

فرهادی یادآورشد: منافع استان ایجاب می کند تا علیرغم هزینه سنگین ساخت تونل به منظور جلوگیری از بروز خسارت به طبیعت منطقه و نیز کاهش پیچ های خطرناک، مصرف سوخت و نیز سوانح جاده ای به این نظر کارشناسی توجه و تونمل این مسیر ساخته شود.