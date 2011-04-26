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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۴

حضور پررنگ "مهر" در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان

حضور پررنگ "مهر" در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان گلستان درحالی دومین روز خود را پشت سر می گذارند که خبرگزاری مهر در این نمایشگاه کشوری حضوری پررنگ و فعال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فعالیتهای نمایندگی خبرگزاری مهر در گلستان در این نمایشگاه در قالب غرفه تبلیغات اسلامی استان به معرض نمایش گذاشته شده است.

خبرگزاری مهر به عنوان تنها خبرگزاری کشوری و استانی است که در نخستین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجتال گلستان شرکت کرده است.
 
در این غرفه، علیرضا نوری کجوریان نماینده خبرگزاری به توضیحاتی درباره فرایند تولید خبر و انتشار آن و فعالیتهای خبرگزاری مهر در سطح استان می پردازد.
 
غرفه خبرگزاری مهر در بخش شهر دیجیتال نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان گلستان دایر شده و در روز اول با استقبال زیاد مراجعه کنندگان روبرو شده است.
 
تاکنون مسئولانی چون صرامی معاون توسعه و ترویج رسانه های دیجیتال کشور، معاونان استاندار گلستان، مدیران کل اداراتی نظیر ثبت احوال، فرهنگ و ارشاد، دانشجویان و علاقمندان به حرفه خبر و رسانه از این غرفه مهر بازدید داشته اند.
 
به اعتقاد بسیاری از بازدید کنندگان از جمله مهدی صرامی معاون توسعه رسانه های دیجیتال کشور، خبرگزاری مهر از خبرگزاری های باسابقه کشور محسوب  می شود که نقش فعالی در عرصه اطلاع رسانی کشور داشته است.

وی اظهار داشت: به اذعان همگان خبرگزاری مهر در سالهای فعالیتش در ردیف چند خبرگزاری برتر کشور محسوب می شود.
 
این نمایشگاه در قالب 120 غرفه و به متراژ بیش از شش هزار متر به مدت شش روز دایر است.
کد مطلب 1297631

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