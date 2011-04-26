قضاوت 80 داور بین المللی در جام بیستم/ اربابی و مهدوی به گیونگجو رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو علاوه بر 60 داور انتخاب شده برای قضاوت در رقابتهای انتخابی المپیک که قرار است در مسابقات جهانی قضاوت کنند، 20 داور بین المللی دیگر را برای قضاوت در کره جنوبی دعوت کرده است.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان برای اولین بار با سیستم جدید و در هر وزن طی دو روز برگزار خواهد شد به همین دلیل از تعداد داور بیشتری نسبت به دوره های قبل دعوت شده است.

در میان این 80 داور، دو نماینده از ایران نیز حضور دارند. شهرام اربابی و حافظ مهدوی دو داور بین المللی کشورمان پس از حضور در سمینار هماهنگی و بازآموزی داوران المپیکی در شهر گوانگجوی چین، از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان انتخاب شدند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی سمینار هماهنگی داوران برای قضاوت در مسابقات جهانی ، 8 تا 10 اردیبهشت ماه در دو بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد. " شکیرشربات" رئیس سوئدی کمیته داوران فدراسیون جهانی مسئولیت این کلاس را برعهده دارد.