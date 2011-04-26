10 گرمابه عمومی و نانوایی در شهرستان دماوند تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، عضو شورای اسلامی شهر دماوند عصر دوشنبه در نشست کارگروه سوخت شهرستان دماوند که در محل فرمانداری برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار گرمابه عمومی و چهار نانوایی در شهر دماوند بدلیل بهای بالای سوخت مصرفی تعطیل شده اند.



جواد حاج علیرضایی از وجود کارگران فصلی در دماوند خبر داد و افزود: مناطق مختلف شهرستان دماوند در ایام گرم سال به نواحی گسیل جمعیت کثیری از کارگران فصلی تبدیل می شود.



وی ادامه داد: متاسفانه اغلب این کارگان فصلی در منازلی فاقد حمام زندگی می کنند که تعطیلی گرمابه های عمومی در مناطق مختلف این شهرستان می تواند آبستن شیوع بیماریهای خطرناکی در میان اقشار مختلف مردم باشد.



در ادامه این نشست علی پاداشی عضو شورای اسلامی شهر کیلان و سید مهدی حسینی عضو شورای اسلامی شهر آبسرد نیز از تعطیلی به ترتیب دو گرمابه و یک نانوایی دیگر در مناطق شهری خود خبر دادند.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

