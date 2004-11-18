فردا در تاريخ

ر اهي شدن امام علي (ع ) به سوي صفين :









درچنين روزي درسال26هجري قمري حضرت علي(ع) عازم نبرد با معاويه درجنگ صفين شد . پس ازآن كه امام مطمئن شد معاويه جززبان زورچيزى نمى‏فهمد درخطبه‏اى عمومى مردم را به جهاد فراخواند. پس ازايشان ، امام حسن (ع) وامام حسين (ع) نيزضمن سخنانى مردم را به جنگ برضد شاميان برانگيختند. گفته شده است شمارسپاه شام بالغ بريكصد وبيست هزارنفربوده است. سپاه امام ع نيز زمان خروج ازكوفه بالغ برهشتاد هزارنفربوده كه درراه نيزتعدادى ازمردم مدائن به آن افزوده شدند. امام (ع) پس از رسيدن به منطقه صفين ، صعصعه را نزد معاويه فرستاد تا به او بگويد، سپاه وى جنگ را آغاز كرد درحالى كه اوبرآن بود تا باز به صحبت پرداخته و اتمام حجت كند.





آغاز عمليات نصر 8 :





درچنين روزي درسال 1366 ه ش عمليات نصر 8، با رمزيا محمد بن عبدالله (ص)، درماووت، با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران آغاز شد . اين عمليات به آزاد سازي شهرماووت وچندين ارتفاع وروستا وپايگاه دشمن، انهدام دهها دستگاه تانك و نفربر وكشته وزخمي شدن حدود 2 هزارعراقي انجاميد.

تصويب نخستين قانون جامع ماليات بر در آمد :





درچنين روزي در سال1312هجري شمسي اولين قانون جامع ماليات بردرآمد ايران به تصويب رسيد.درنيمه هاي هزارة نخست پيش ازميلاد ، به تدريج انسان قدم به دوران آهن گذاشت وازاين فلزدرساختن ابزارهاي گوناگون وبه ويژه وسايل كشاورزي استفاده كرد. درنتيجه امكان بهره برداري بيشتروبهتراززمين هاي زراعي پديد آمد وموجب توسعة كشاورزي گرديد وهمين امر سبب شد كه توجه دولت ها به اخذ ماليات ازاين منبع جلب گردد. پيش ازآن ماليات به طورعمده متوجه جوامع محلي بود به اين معني كه فرضاً يك جامعة روستايي مي بايستي درمجموع ماليات معيني را بپردازد . ولي پس ازآن نظام مالياتي دچارتحولي اساسي شد ودردرجة اول متوجه افراد كشاورز و صاحبان درآمد كشاورزي گشت . به تدريج شمول ماليات جنبه هاي مختلف زندگي انسان را درنورديد به گونه اي كه در آمد او به هروجهي مشمول نظام مالياتي گرديد . امروزه كارشناسان اقتصادي ماليات را هزينه اي اجتماعي مي دانند كه شهروندان يك جامعه درقبال استفاده ازامكانات وخدمات عمومي بايد پرداخت كنند ودولت ها نيزدراجراي عدالت اجتماعي و استقرار نظام مناسب توزيع ثروت از آن استفاده مي كنند. درحال حاضر حداكثرنرخ مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات ها 35درصد درآمد را شامل مي شود كه اين عامل باعث مي گردد مردم رغبت بيشتري براي پرداخت ماليات نشان دهند و البته تحقق آن درگروايجاد اعتماد متقابل بين ماليات دهنده ومامورين اخذ ماليات است.ماليات ها شامل دو گونه عمده مستقيم وغيرمستقيم اند.



ورود مسلم به كوفه :

درچن ين روزي درسال شصت هجري قمري مسلم بن عقيل به منظوردعوت مردم كوفه براي بيعت با امام حسين (ع) وارد كوفه شد. مسلم پس از ورود و مدتي حضور در كوفه ، يكى ازياران خود را به دار الاماره فرستاد.و در يافت كه هاني بن عروه دستگير شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است . با شعاريا منصورامت ، ( شعارى كه در مواقع جنگى به كاربرده مى‏شد) ديرى نپاييد كه چهارهزار نفر در اطراف خانه هانى فراهم آمدند.مسعودى دركتاب مروج الذهب آورده است كه ساعتى نگذشت كه هيجده هزار مرد گرد او جمع شدند.مسلم به طرف قصر ابن زياد حركت كرد. درهمين هنگام مامورين به عبيد الله كه ازمسجد بازمى‏گشت اطلاع دادند كه مسلم قيام كرده است.ابن زياد بلافاصله خود را به داخل قصررسانيد ودرها را بست وخود را در گوشه‏اى پنهان داشت، مسلم قبل از هر چيز در جمع آورى مردم كوشيد و آنان را همانند سپاهى منظم درآورد، و به آراستن آنان از چپ و راست پرداخت.و خود در ميان آنان جاى گرفت.او همچنان به سوى قصر به راه افتاده بود و از مردم مى‏خواست كه به يارى او بشتابند.ديرى نپاييد كه انبوه مردم در بازار و مسجد فراهم آمدند .كار بر ابن زياد تنگ شد.پس ناگزير كسى را فرستاد تا بزرگان مردم كوفه را فراخوانند.اما تعداد افرادى كه نزد او آمدند بيش از پنجاه نفر نشد.



درگذشت سيد جمال الدين اسد آبادي :

درچنين روزي در سال 1314هجري قمري سيد جمال الدين اسدآبادي به ديار باقي شتافت . سيد جمال الدين اسد آبادي عالم بزرگ اسلامي و احياگر و مصلح در شعبان 1254 ه ق (آبان 1217 ش ) دراسد آباد همدان ديده به جهان گشود .نام پدرش سيد صفدر و نام مادر وي سكينه بيگم بود . وي تحصيلات خود را ازپنج سالگى در نزد پدر و مادرآغاز كرد ومقدمات عربى را درسالهاى اول تحصيل بخوبى فرا گرفت .سيد جمال الدين در سال 1264 ه ق به همراه پدر براي فراگيري علوم عالي تربه قزوين رفت . سيد در آن مكان علمي ، بحث هاي مختلف حوزوي ازجمله ادبيات عرب ، منطق ، فقه و اصول را فراگرفت . وي در سال 1266 ق به تهران آمد و درمكتب درسي مجتهد وقت آقا سيد محمد صادق طباطبايى همدانى حاضر شد. سيد در سال 1266 ق به قصد نجف اشرف رفت ودر محضر علمي شيخ مرتضى انصارى درآمد و به فراگيري سطح عالي فقه واصول پرداخت. وى در 16 سالگى به شهربمبئى رفت و از آنجا به طرف ايالات مركزى هند حركت كرد .





سيد مدت دو سال با عالمان و روشنفكران آن ديار به گفتگو نشست و مشكلات مسلمانان آن منطقه را ازنزديك مورد مطالعه قرار داد .از اين زمان بود كه فعاليتهاى سياسى و اصلاحى سيد جمال الدين آغاز شد. او در اين برهه زماني دريافت كه استعمارعامل همه بدختي هاي مسلمانان آن ديار است . وي پس از آن به قصد مكه و زيارت خانه خدا ازهندوستان خارج شد. سپس تا اواخر 1275 ه ق ازمكه مسير مدينه ، اردن ، دمشق ، حمص ، حلب ، موصل ، بغداد و نجف را طى كرد و اوضاع تمامى شهرهاى مهم اسلامى را مورد بررسى قرار داد و در نهايت خود را به اسد آباد همدان رساند. اما با اوضاع نابسامانى كه در تهران با آنها روبرو شد ، نتوانست درايران توقف كند وبه همين دليل تصميم گرفت كه درهرات وكابل سكني گزيند ودرآن محل به تبليغ دين اسلام بپردازد .

تاليف و نشر كتاب تتمه البيان فى تاريخ الافغان ، انتشار روزنامه شمس النهار، تشكيل كابينه وزراء، راه اندازي نيروي نظامي و ايجاد آموزش هاي نظامي و همچنين راه اندازي برخي فعاليت هاي عام المنفعه از جمله كارهاي آن عالم رباني در افغانستان

بود .او درسال 1285 ه ق به مصر رفت و درجامع الازهربا علماى بزرگ آن كشورملاقات كرد ولي زمان حضوراودرمصر ديري نپاييد وحكم اخراج وى ازسوى خديومصرصادر شد و سلطان عثمانى دستور اخراج او را از اين كشور صادر نمود . وى دوباره در سال 1287 ه ق وارد مصر شد و ضمن ديداربا رئيس دولت مصر نظر آنان را بسوي انديشه هاي نوگاراينه خود جذب نمود و پس از آن مدتي در مصر اقامت گزيد. وي پس اين دوره به مكه و هند رفت و ضمن ديدار با علماي اسلامي اين كشور ها به نقد و افشاگري خيانات استعمار غرب در كشور هاي اسلامي پرداخت .او در هند و در همين زمان كتاب "در رد طبيعيون و افكار متجددانه" را به رشته تحرير در آورد .سيد در سال 1300 هند به قصد كشور آمريكا از هند خارج شد اما بعدا از اين سفر منصرف شد و لندن را براي حضور و تبليغ انديشه هاي اسلامي خود برگزيد . او توانست در شهرهاي انگلستان و فرانسه نشريات " عروه الوثقى" و "ضياء الخائفين " را منتشر سازد و با برخي از رجال سياسي و علمي اين كشورها ديدار داشته باشد .

وى پس از آن رهسپار قطيف در جزيره العرب شد . در همين روزها بود كه اعتماد السلطنه و حاج سياح محلاتى از طرف ناصر الدين شاه او را به تهران دعوت كردند . سيد مدتي در تهران در منزل حاج امين الضرب سكني گزيد اما پس از چندي دولتمردان ايراني تاب تحمل ديدار او را نداشتند و سيد از آنجا به مسكو نقل مكان كرد . وي در آنجا هم با رجال سياسى ، نظامى و مذهبى روسيه ديدار كرد و در زمينه هاي عقب ماندگي مسلمانان آن ديار به تحقيق و جستجو پرداخت . وي پس از آن به در خواست ناصر الدين شاه براي با ر دوم وارد تهران شد . اما به دلايلي نتوانست در آنجا هم سكني گزيند و در نيمه اول شعبان همان سال وارد بصره شد. از آنجا بود كه نامه بسيار مهم خود را به آيت الله ميرزاي شيرازى نوشت . آنگاه از عراق به سوى لندن حركت كرد و در آنجا با شدت بيشترى ، خطر استبداد داخلى و استعمار خارجى را بر ملل مشرق زمين توضيح داد. دراين هنگام بود كه دست به انتشار نامه هاي خود به سران كشور اسلامي زد و آنان را به ايستادگي در برابر استعمار انگلستان و اتحاد و يكپارچگي فراخواند . او در همين زمان دست به تشكيل جبهه متحد اسلامى در مقابل استعمار غرب بريتانيا زد . سرانجام آن عالم رباني پس از عمري مجاهدت و تلاش در جهت اصلاح امت اسلامي و احياي انديشه اتحاد دنياي اسلام در پنجم شوال سال 1314 ه ق ، به دست سلطان عبدالحميد عثماني مسموم شد و به شهادت رسيد . پيكر پاك سيد ، در قبرستان شيخ لر مزارى در شهر بندرى استانبول به خاك سپرده شد.

تتمه البيان فى تاريخ الافغان ، القضا و القدر، اسلام و علم ، نيجريه يا ناتوراليسم ، الوحده الاسلاميه و الواردات فى سر التجليات از جمله آثار مهم قلمي اوست . او شعر نيز مي سرود و به نام افغاني تخلص مي كرد .



كشف آثار گذشته در همدان :

درچنين روزي در سال1368هجري شمسي آثارحجاري اقوام گذشته با قدمت پنج هزار سال درحومه همدان كشف شد. نمونه هاي به دست آمده از حجاري هاي اقوام گذشته ايران در نوع خود بي نظير بودند .

الحاق ايران به پيمان استعماري سنتو :

در چنين روزي در سال 1334 ميلادي ايران به پيمان استعماري سنتو(مركزي) پيوست . اين پيمان به ابتكار بلوك غرب و براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي سابق و بلوك شرق به وجود آمده بود . ايران در بحبوحه انقلاب اسلامي و در تاريخ هفدهم بهمن ماه سال 1357 ه ش رسما خروج خود را از اين پيمان استعماري براي تحقق شعار نه شرقي و نه غربي اعلام داشت .

در گذشت حسن پيرنيا :

درچنين روزي درسال 1314هجري شمسي حسن مشيرالدوله پيرنيا دارفاني را وداع گفت . وي در سال 1290 ه ق ديده به جهان گشود . مشير الدوله حسن بن نصرالله پيرنيا، پس از طي تحصيلات مقدماتي براي تحصيل دررشته حقوق به مسكورفت. وي پس ازطي تحصيلات عاليه ، به ايران بازگشت و در وزارت امورخارجه مشغول به كار شد . پيرنيا منصب وابسته سفارت ايران در پطرزبورگ را به دست آورد و سپس رئيس كابينه (رئيس الوزرا ) شد . اومدتي نيزرئيس مدرسه علوم سياسي وعضو كميسيون معارف بود . از آثاروي مي توان به تاريخ ايران باستان درسه جلد بزرگ ، داستانهاي ايران قديم وحقوق بين الملل اشاره كرد .

كشتار نمازگزاران فلسطيني :





درچنين روزي درسال 1994 ميلادي عناصرامنيتي تشكيلات دولت خود گردان فلسطيني با تيراندازي بسوي نمازگزاراني كه قصـد خـروج ازمسجـد فلسطين و مشاركت درمراسم تشييع پيكر شهيد هشام حمد را داشتند‌ دست بـه كشتـار فجيعـي زدند وبراثر آن 13 تن شهيد و قريب به 200 تن ديگرمجروح شدند .

محاكمه نواز شريف :





درچنين روزي درسال 1999 ميلادي نوازشريف نخست وزيربركنارشده پاكستان به اتهام خيانت به كشوربه دادگاه احضار شد وبه سوالات رييس دادگاه رسيدگي كننده پاسخ گفت .

محمد نواز شريف 25 دسامبر 1949 درلاهورپاكستان به دنيا آمد . وي بزرگترين پسرمحمد شريف بود . نوازشريف تحصيلات ابتدايي خود را دردبيرستان سنت آنتوني به پايان رساند و بعد از تحصيل در دانشكده لاهور، مدرك خود را در رشته حقوق از دانشگاه پنجاب دريافت كرد . وي بعد ها عضوي از نمايندگان مجلس ايالت پنجاب شد . نواز شريف در سال 1981 نيز به عنوان وزير دفاع كابينه ايالت پنجاب نقش ايفا كرد . وي دو بار در سال هاي 1990 و 1997 ميلادي نخست وزير اين كشور شد .

درگذشت فرانتس شوبرت :

فرانتس شوبرت موسيقيدان بر جسته اتريشي و از نوابغ موسيقي جهان در چنين روزي در سال 1828 م . در گذشت . پدر شوبرت مدير مدارس حومه شهر وين بود و او را از كودكي در يك مدرسه موسيقي به تحصيل واداشت .

شوبرت بعدها پس از طي تحصيلات مقدماتي به تدريس موسيقي در مدرسه پرداخت اما دغدغه اصلي او در زندگي ، آهنگسازي بود . وي به همين منظور با تشكيل گروهي مركب از يك شاعر، يك خواننده و دو نوازنده به ساخت آثار موسيقايي خود پرداخت . او از خود آثار گرانسنگي در زمينه موسيقي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به سمفوني هاي دلنشين او اشاره كرد . وي به آثار سمفونيك بتهوون عشق مي ورزيد به همين دليل در مراسم تدفين وي، وصيت كرد كه پيكرش را پس از مرگ در مجاورت قبر بتهوون مدفون سازند.

روز ملي موناكو :

موناكو كشوري است در جنوب شرقي فرانسه و در ساحل درياي مديترانه در نزديكي مرز ايتاليا . مساحت آن دو و نيم كيلومتر مربع است . نژا د مردم اين كشور لاتين و زبان رايج ميان آنان فرانسه و ايتاليايي است . اهالي اين كشور از مذهب مسيحيت كاتوليك پيروي مي كنند . نوع حكومت اين كشور مشروطه سلطنتي است . از نظر سياسي موناكو تابع حكومت فرانسه است . پايتخت اين كشور نيز موناكو نام دارد . در آمد دولت آن از گروه كثير گردشگراني تامين مي شود كه به اين كشور سفر مي كنند. همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور جشن گرفته مي شود .

روز آزادي در مالي :

مالي كشوري است هموار و صحرايي در مركز آفريقاي غربي بين گينه و الجزاير به مساحت 1204021 كيلومتر مربع كه تقريبا هفت دهم وسعت ايران است . نژاد مردم اين كشور سياه و سفيد و زبان رايج ميان آنان فرانسه ، عربي و محلي است . عموم اهالي اين سرزمين پيرو دين اسلام اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . مالي در سال 1960 ميلادي از فرانسه مستقل شد و در تاريخ 26 سپتامبر همان سال نيز به عضويت سازمان ملل متحد درآمد . پايتخت آن باماكو نام دارد . مالي از كشور هاي عضو اتحاديه فرانسه است . همه ساله چنين روزي در مالي به عنوان روز آزادي گرامي داشته مي شود .

كشف پورتو ريكو :

درچنين روزي درسال 1493 ميلادي كريستف كلمب دردومين سفرخود به آمريكاي جنوبي سرزين پورتوريكورا كشف كرد . به همين مناسبت چنين روزي به نام كشف پور توريكو دراين كشورنامگذاري شده است .



تولد اينديرا گاندي :





درچنين روزي درسال 1917 ميلادي اينديراگاندي به دنيا آمد . اينديرا فرزند جواهرلعل نهرو درسال 1959 ميلادي رييس حزب كنگره هندوستان شد وپس ازلعل بهادر شاستري درهجدهم ژانويه نخست وزيرآن كشورگرديد. به افتخارمهاتما گاندي ، رهبر بزرگ استقلال هند ، نام خانوادگي آن ها به گاندي تبديل شد چرا كه پدر ايند يرا يعني جواهر لعل نهرو ازهمرزمان گاندي بزرگ بود. وي درروزسي و يكم اكتبر سال 1984 ميلادي ازسوي محافظين سيك خود به گلوله بسته شد .هندوها براساس يك اعتقاد ديرينه ، پس از كشته شدن وي بدنش را سوزاندند . وي درطول عمرخود همانند پدرش به دنبال استقلال هند ازاستعمار انگلستان بود و در اين مسيرتلاش هاي عملي فراواني كرد .

تولد چارلز اول :

چارلزاول پادشاه انگلستان درچنين روزي درسال 1600 ميلادي به دنيا آمد. وي از سال 1625 تا 1648 براين كشور حكومت كرد. چارلز ازآغازبا مسائلي از جمله تشديد اختلافات مذهبي با اسكاتلندي ها و نافرماني ايرلنديها دست به گريبان شد . وي دردوران حكومت خود با افزايش ماليات به منظورتامين بخشي ازكسربودجه خزانه ( كه به دليل تقويت بيش ازحد نيروي دريايي مصرف كرده بود ) ، فشار فوق العاده اي را برقشرهاي آسيب پذيرانگلستان آن روزوارد ساخت . اودرسي ام ژانويه 1649 به دست عمال پارلمان در ملاء عام گردن زده شد .

امضاي معاهده جي :

درچنين روزي درسال 1794 ميلادي آمريكا وبريتانيا معاهده موسوم به جي را امضا كردند . اين معاهده مسايل باقيمانده درباره جنگ هاي استقلال طلبانه آمريكا را حل مي كرد .

اختراع خود كار :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي خودكار توسط فردريك اي بلزيزدل اختراع شد .

رد معاهده ورساي :

درچنين روزي درسال 1919 ميلادي سناي آمريكا معاهده ورساي را با 55 راي دربرابر 39 راي رد كرد . براي پذيرش اين امراكثريت دو سوم آراء سنا مورد نياز بود .

حملات روسيه عليه آلمان ها :

درچنين روزي درسال 1942 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم نيروهاي روس حمله زمستاني خود را عليه آلماني ها درامتداد دون فرونت آغاز كردند .

فرود سومين و چهارمين انسان بر روي ماه :

درچنين روزي در سال 1969 ميلادي سفينه آپولو 12 بر روي كره ماه نشست . چارلز كونراد و آلن بين به عنوان سومين و چهارمين انسان فضا نورد سوار بر اين كشتي فضايي بر روي كره ماه نشستند .

سفرنخستين رييس جمهوركشور هاي عربي به سرزمين هاي اشغالي فلسطين :





درچنين روزي در سال 1977 ميلادي انور سادات به عنوان نخستين رييس جمهور مصرونخستين رهبرعرب براي گفتگو و مذاكره رسمي قدم به تشكيلات رژيم صهيونيستي در سر زمين اشغالي فلسطين نهاد . وي در ميان خشم و نارضايتي مردم فلسطين و ملل عرب و اسلامي نخستين ديدار خود را از تل آويو انجام داد. گلداماير، نخست وزير جنايت پيشه و جمعي ديگر از سياستمداران دشمن صهيونيستي در فرودگاه بن گوريون تروريست از سادات استقبال كردند .اين سفر به دنبال قرارداد كمپ ديويد بين مصر و رژيم جعلي اسرائيل و آمريكا صورت گرفت. نتيجه همين عمل وي بود كه سادات به تير خشم فرزندان غيور ارتش مصر گرفتار آمد .



مرگ مردم مكزيك بر اثر بادهاي سوزان :

درچنين روزي در سال 1984 ميلادي حدود 500 نفر از مردم مكزيك براثر بادهاي سوزان ناشي از يك مجموعه انفجار دركارخانه نفت مكزيكو سيتي جان خود را از دست دادند .

اجازه شوراي امنيت در حمله به صرب ها :

درچنين روزي در سال 1994 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ناتو اجازه داد كه مواضع نيروهاي صرب را كه در حال كشتار مردم كرواسي بودند ، بمباران كند .

فروش فوق العاده تابلويي از ونسان ونگوك :

درچنين روزي در سال 1998 ميلادي تابلوي چهره هنرمند ونسان ونگوك بيش از 71 ميليون دلار به فروش رفت .

نكوهش روسيه در سركوب جدايي طلبان چچن :

درچنين روزي درسال 1999 ميلادي در استانبول تركيه ، سازمان امنيت وهمكاري اروپا كنفرانس دو روزه اي را پس از قبول يك سري از الزامات و همچنين دستيابي به مجموعه اي از توافقات پايان داد . در اين كنفرانس ، روسيه به خاطر سركوب نظامي جدايي طلبان چچن مورد نكوهش اتحاديه اروپايي قرار گرفت .

آزادي تمامي گروگانهاي آلماني :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي عراق اعلام كرد كه تمامي گروگانهاي آلماني را آزاد خواهد كرد .

آغاز هفته كتاب كودك در آمريكا :

همه ساله ازچنين روزي هفته كتاب كودك درآمريكا آغاز مي شود . دراين هفته ازنويسندگان آثار كودك و نوجوان دراين كشور تجليل مي گردد .



آلودگي نفتي درياي شمال اسپانيا :

درچنين روزي در سال 2002 ميلادي نفتكش عظيم پرستيژ منفجرو دردرياي شمال اسپانيا غرق شد. اين نفت كش حدود 2 ميليون بشكه نفت را همراه خود داشت كه در اثر انفجار آن ، نفت موجود در كشتي تا ميزان 150 مايل در دريا پيشروي كرد .

تولد آلبرت برتل تور والد سن :

توروالد سن مجسمه سازبرجسته دانماركي درچنين روزي درسال 1770 ميلادي درگذشت. " شير درحال مردن " عنوان مهمترين اثرهنري اوست .

تولد آلن تيت :

درچنين روزي در سال 1899 ميلادي آلن تيت شاعر آمريكايي به دنيا آمد ." آقاي پاپ و ديگر اشعار " عنوان مهمترين اثر اوست .