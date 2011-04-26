آمار شیوع علائم آسم در کلانشهرهای ایران رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم محلوجی راد افزود: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 300 میلیون نفر از مردم دنیا به آسم مبتلا هستند و جمعیت قابل توجهی از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند.

وی گفت: در کشور ما میانگین شیوع علائم آسم 48/7 درصد و در افراد زیر 18 سال 14/13 درصد است که این آمار در کلان شهر ها در حال افزایش است به طوریکه این بیماری سالیانه موجب مرگ بیش از سیصد هزار انسان در جهان می شود.

محلوجی راد وی با اشاره به اینکه آسم در صورت تشخیص و درمان به موقع قابل پیشگیری است ابراز داشت: نشانه های بالینی آسم عبارتند از سرفه ، خس خس مکرر، تنگی نفس و احساس فشار در قفسه سینه که ممکن است در برخی دیگر از بیماری های ریوی نیز مشاهده شوند.

دبیر همایش روز جهانی آسم اظهار داشت: نشانه ها و علائم بالینی آسم عموما متناوب و متغیر است، یعنی دوره های عود و بهبودی دارد و اغلب در هنگام شب بدتر می شود، این علائم به ویژه در هنگام ورزش ، برخورد با مواد حساسیت زا ، دود سیگار، هوای سرد ، عفونت های ویروسی دستگاه تنفس و نیز هیجان تشدید می شود.

این فوق تخصص آسم وآلرژی درباره پیشگیری از آسم خاطر نشان کرد: پرهیز از سیگار کشیدن و مصرف هرگونه مواد دخانی و اعتیاد آور به ویژه در دوران بارداری و سنین خردسالی و نیز عدم تماس با دود آنها در محیط های شغلی و فضای سربسته، پرهیز از خانه های مرطوب و کاهش هر نوع آلاینده در محیط های مسکونی، تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر تا پایان 6 ماهگی و ادامه تغذیه با شیر مادر پس از شروع غذای کمکی، کاهش تماس کودکان خردسال مستعد آلرژی و آسم با مواد حساسیت زای استنشاقی و پرهیز از مواد حساسیت زا و محرک درمحیط های شغلی با خارج کردن آنها از محیط زندگی و استفاده از وسایل و روش های کمکی با راهنمایی متخصصان آلرژی در پیشگیری از آسم موثر است.

همایش روز جهانی آسم در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می شود.

