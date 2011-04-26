20 اقدام اساسی به منظور اصلاح شبکه برق شازند انجام شد

فریدون حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اصلاح 448 جمپر، تعویض 214 رأس تیری، تعویض بیش از دو هزار و 200 مقره در راستای تعمیرات خطوط شبکه بیست کیلوولت، نصب هفت دستگاه پست هوایی جهت تأمین برق مسکن مهر مهاجران، نصب چهاردستگاه سکسیونر، برقدار کردن 56 حلقه چاه آب از جمله اقدامات مهم در این سال بوده است.

وی احداث 10 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 74 پست هوایی، 11 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، واگذاری 2832 انشعاب برق را از دیگر فعالیتهای توزیع برق شهرستان شازند عنوان کرد.

وی استفاده از کابلهای خود نگهدار در روستاهای چهارچریک و اسکان، برگزاری نشست های آموزشی بااصناف، مدیران مدارس و جمع آوری 1101 انشعاب غیر مجاز را از جمله فعالیت های اجرایی در راستای کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق در شهرستان شازند در سال گذشته دانست.