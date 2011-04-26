پرستاران تازه فارغ التحصیل از مهارت لازم برخوردار نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلثوم رئیس پور اظهار کرد: با توجه به این ضعف پرستاران تازه کار نمی توان از این دسته از پرستاران انتظار داشت تا همه وظایف محوله بر اساس شرح وظایفشان را به درستی انجام دهند.

وی ادامه داد: این پرستاران می بایست حداقل زمانی را برای آشنا شدن با محیط بالین و کسب مهارتها سپری کنند هر چند دانش کافی را برای انجام کار دارند.

این کارشناس ارشد آموزش عمومی افزود: بسیاری از پرستاران با وجود آنکه توانایی علمی لازم را برای انجام کار دارند اما هنوز کاربرد آن را در بالین نمی دانند و به عبارت بهتر فاقد مهارت هستند.

رئیس پور با اعتقاد به اینکه آموزش در حرفه پزشکی متفاوت تر از سایر رشته هاست، گفت: دانشجویان پزشکی در محیط واقعی و در بالین آموزش می بینند اما ورود دانشجویان پرستاری به عرصه بالین همواره با چالش رو به روست چون مهارت لازم را ندارند.

مدیر پرستاری بیمارستان طرفه ادامه داد: از میان دانشجویانی که به تازگی فارغ التحصیل شدند فقط شمار معدودی از آنها صرفاً به علت سابقه کار دانشجویی مهارتهای بالینی را کسب کرده اند.

وی اضافه کرد: نخستین شرط را برای پیوند آموزش و بالین ایجاد محیط واقعی حمایتی برای دانشجو برای آموزش دانشجویان پرستاری در محیطهای بیمارستانی است تا بدین ترتیب دانش دانشجویان پرستاری تقویت، تثبیت و گسترش یابد.

رئیس پور یادآور شد: چنانچه به پرستاران در دوران دانشجویی فرصت کافی و اجازه ورود به فضای بالین را ندهند این افراد هیچ وقت اعتماد به نفس لازم در حرفه پرستاری را کسب نمی کنند و به علت کمبود نیروی انسانی در حوزه مراقبتهای پرستاری صرف زمان برای آشنایی پرستاران با محیط وضعیت نیروی انسانی و متعاقب آن رسیدگی به بیمار را سخت تر می کند.