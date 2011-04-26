دستگاهی برای جلوگیری از خوردگی خطوط لوله نفت و گاز تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به جزئیات این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: این دستگاه می تواند پوشش های پلی پورتان، ایکسی رزین، رنگهای صنعتی و معمولی را با فشار بالا و چسبندگی زیاد بر روی لوله ها بنشاند.

قاسم مصلحی ادامه داد: این دستگاه اتوماتیک بوده و بر اساس برنامه نرم افزاری مرتبط با قسمت های سخت افزاری و مکانیکی قابلیت کنترل ضخامت لایه لوله را دارد.



وی اضافه کرد: دستگاه پوشش دهنده لوله با نشاندن لایه پوششی با ضخامت از پیش تعیین شده و با افزایش سرعت عمل و حذف خطای انسانی طراحی شده است و این دستگاه در هر شرایط محیطی و با دقت مناسب پوشش های پلی یورتان را بر روی سطوح قرار می دهد.



مصلحی با تاکید بر اینکه نشاندن این لایه بر روی لوله ها به منظور جلوگیری از خوردگی است، یاداور شد: این محصول در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، مس، سازه های دریایی و دیواره های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.