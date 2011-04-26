آمریکا و اروپا در تدارک اقداماتی علیه سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، در حالی که تنش ها در سوریه ادامه دارد واشنگتن و بروکسل درصدد اعمال فشار بر سوریه برای امتیازگیری از این کشور هستند.

در پی بروز ناآرامی ها در کشورهای عربی سوریه نیز مدتی است دستخوش تحولات شده، اما آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی این کشور عقیده دارند که غرب با تغییرات بنیادین اوضاع در سوریه موافق نیست و این موضوع مخالفین این کشور و بشار اسد را در موقعیتی حاد قرار داده است.

فرانسه، آلمان و انگلس پیشنویس قطعنامه‌ ای را در سازمان ملل تدارک می بینند که در آن اقدام علیه تظاهرات کنندگان در سوریه محکوم شده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، نیز در پی گزارشها درباره کشته شدن دستکم ۳۹ نفر و مجروح شدن 70 نفر در شهر درعا در روز دوشنبه خواهان تحقیقات مستقلی در این خصوص شده است.

در همین حال کاخ سفید اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت سوریه در دست بررسی دارد.

"ناوی پیلای" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه ای از دولت سوریه خواسته فورا به عملیات خشونت بار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان پایان دهد.

وی همچنین از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته است اجرای اصلاحاتی را که اعلام کرده، آغاز و زندانیان سیاسی را آزاد کند.