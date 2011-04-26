اصول مراقبت از بیماران روانی در مراکز درمانی اجرا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد کریمی اظهار کرد: از جمله مواردی که رعایت نمی شود حفظ حریم بیماران روانی است که در اغلب موارد رعایت نمی شود. مسئولان در پاسخ به این پرسش که چرا این اصول علمی رعایت نمی شود می گویند اجرای این اصول به تعاملات فراوان و به کار گرفتن نیروهای انسانی بیشتری نیاز دارد و از پاسخ روشن طفره می روند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در موارد فیزیکی چون نحوه مراقبت و کنترل بیمار فقط به گفتگو با بیمار (نخستین مرحله کنترل) بسنده می شود در حالی که این اولین مرحله برقراری ارتباط با بیمار است نه آخرین مرحله.

سوپروایزر بالینی بیمارستان روزبه ادامه داد: در مباحث تئوری آموزش 50 درصد مطالب نظیر دارودرمانی با نیازها مطابقت دارد اما در 50 درصد بقیه چنین نیست.

کریمی افزود: یک پرستار حداقل به دو سال کار در بخش اعصاب و روان نیاز دارد تا بتوان آن را شروعی برای کار روان پرستار در بخش دانست برای کسب 50 درصد دیگر مهارت شاید به 30 سال تجربه کاری نیاز باشد.

وی یادآور شد: این خلاء و فاصله موجود بین آموزش و بالین در بخشهای روان را حتی سوپروایزر آموزشی هم نمی تواند پر کند چرا که او هم اجازه ورود به بسیاری از این حریمها را ندارد و مسئولان اجازه اجرای این اصول مراقبتی را نمی دهند.