به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار کین ایچی کومانو - سفیر ژاپن از دانشگاه تهران، پرچم ژاپن به امضای فرهاد رهبر -رئیس دانشگاه تهران، هیئت رئیسه دانشگاه، جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه رسید و به سفارت ژاپن در تهران اهدا شد.

در دیدار با سفیر ژاپن، دکتر عاملی- معاون طرح و توسعه دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه تهران تاسف و تاثر خود را از حادثه سونامی ابراز داشت.

وی همچنین نظم و انضباط در برخورد و رفتار مردم ژاپن در قبال دشواری های حادثه اخیر نمونه و الگویی برای مردم سراسر جهان خواند.

سفیر ژاپن ضمن قدردانی از اقدام دانشگاه تهران، بردباری و اعتماد را کلید موفقیت در برابر سختی ها دانست و وعده داد به زودی در دانشکده مطالعات جهان با موضوع بردباری سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش مهر، امضای پرچم ژاپن که با ابتکار گروه مطالعات ژاپن دانشکده مطالعات جهان صورت گرفت در فرهنگ ژاپنی امری معمول است و ریشه در باورهای سنتی و اسطوره گونه مردم آن سرزمین دارد.

با توجه به زلزله بزرگ اخیر ژاپن و مصیبت های وارده شده به مردم این کشور، گروه مطالعات ژاپن دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران جهت ابراز همدردی با الهام از سنت ذکر شده، اقدام به تهیه پرچم بزرگ ژاپن کرد که بالای آن به زبان ژاپنی نوشته شده است: "در کنار مردم ژاپن"