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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

"بانوی بی نشان" در دلیجان به روی صحنه رفت

"بانوی بی نشان" در دلیجان به روی صحنه رفت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان از اجرای نمایش صحنه ای با عنوان "بانوی بی نشان" به مناسبت ایام فاطمیه در این شهرستان خبر داد.

حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگا مهر در اراک افزود: این نمایش به همت هنرمندان انجمن نمایش این شهرستان تهیه و در ایام شهادت حضرت زهرا (س) به نمایش در می آید.

 وی برگزاری مجالس سوگواری و عزاداری حضرت فاطمه (س) توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان را از دیگر برنامه های ایام فاطمیه عنوان کرد و افزود: مساجد شهرستان دلیجان در طی سه دهه ایام فاطمیه پذیرای دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند.

فدایی، تهیه و نصب پلاکارد، تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)، سیاه پوش کردن معابر، مساجد و ادارات شهرستان و همچنین تهیه و نصب بنر با عنوان شورای فرهنگ عمومی و دستور جلسه نحوه برگزاری ایام فاطمیه و همچنین عفاف و حجاب را از دیگر برنامه های این اداره در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) عنوان کرد.

کد مطلب 1297696

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