"بانوی بی نشان" در دلیجان به روی صحنه رفت

حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگا مهر در اراک افزود: این نمایش به همت هنرمندان انجمن نمایش این شهرستان تهیه و در ایام شهادت حضرت زهرا (س) به نمایش در می آید.

وی برگزاری مجالس سوگواری و عزاداری حضرت فاطمه (س) توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان را از دیگر برنامه های ایام فاطمیه عنوان کرد و افزود: مساجد شهرستان دلیجان در طی سه دهه ایام فاطمیه پذیرای دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند.

فدایی، تهیه و نصب پلاکارد، تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)، سیاه پوش کردن معابر، مساجد و ادارات شهرستان و همچنین تهیه و نصب بنر با عنوان شورای فرهنگ عمومی و دستور جلسه نحوه برگزاری ایام فاطمیه و همچنین عفاف و حجاب را از دیگر برنامه های این اداره در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) عنوان کرد.