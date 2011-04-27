احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: با رفتن "شفر" سرمربی تیم آبهای آرام به طور مداوم با مربیان مطرح دنیا مذاکره کردیم تا بتوانیم یک مربی سرشناس را به ایران بیاوریم. خوشبختانه با "جاباسانتو" یکی از مربیان سرشناس کانوئینگ وارد مذاکره شدیم و تا حدی رضایت وی را بدست آورده‌ایم.

وی افزود: این مربی پیش از این در فدراسیون جهانی کانوئینگ مسئولیت داشته و هم اکنون بازنشسته شده است و می‌تواند با ما همکاری بیشتری داشته باشد. البته وی قبل از این هم به عنوان مشاور فنی این رشته با ما همکاری داشته و ما از تجربیات وی استفاده کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان خاطرنشان کرد: هرچند تمایل به قرارداد تمام وقت با چنین مربی داریم اما وی به صورت مشاوره‌ای با ما ادامه همکاری می‌دهد. بدین شکل وی برنامه قایقرانان را هر سه ماه یک‌ بار به ما داده و بر رکوردها و شرایط آنها نظارت می‌کند. قرار است طبق توافق این مربی هر سه ماه یک بار به ایران سفر کند.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته با مشاوره این مربی سرشناس اروپایی و "شفر" آلمانی به عنوان مربی تمام وقت، قایقرانان آبهای آرام نتایج خوبی را در میادین برون مرزی بدست آوردند که کسب دو مدال در بازیهای آسیایی گوانگجو تنها بخشی از این موفقیت هاست.

دنیامالی تصریح کرد: قصد ما این است که در آینده یک مربی تمام وقت به کانوئینگ بیاوریم. نمی خواهیم تنها یک مربی خوب باشد بلکه می‌خواهیم از مطرح‌ترین مربیان دنیا استفاده کنیم.