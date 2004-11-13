نظاميان آمريكايي بيش از هزار تن را در شهر فلوجه كشتند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره، قاسم داوود وزيركابينه درامورامنيت ملي بعد از ظهر امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد: بيش از هزار تروريست درعمليات بامداد امروزكه با موفقيت دراين شهربه پايان رسيد كشته شدند.

وي بااشاره به دستگير شدن بيش از 200 تن گفت:اين عمليات با موفقيت به پايان رسيده و تنها برخي ازگروههاي مقاومت پراكنده باقي مانده اند كه درحال پاكسازي شدن هستند.

قاسم داوود همچنين دراين كنفرانس مطبوعاتي اظهارداشت : عمليات بامداد امروز موسوم به "سايه هاي خشم" نيروهاي آمريكايي و عراقي با موفقيت به پايان رسيد و تنها برخي از گروههاي مقاومت باقي مانده اند كه آنها هم درحال پاكسازي شدن هستند.

شاهدان عيني گفتند: بعد از ظهر امروز درجنوب شهر فلوجه درگيريهاي سنگيني ميان تفنگداران دريايي ارتش آمريكا (مارينز) و مبارزان عراق مسلح متحصن شده دراين شهر روي داد .

فرمانده تفنگداران دريايي ارتش آمريكا (مارينز) گفت: اكثر كشتها از جنگجويان عرب هستند.به گفته يكي از خبرنگاران همراه نيروهاي آمريكايي، هواپيماها، هليكوپترها و تانكهاي ارتش آمريكا در بمباران مواضع افراد مسلح شركت داشتند.

وي افزود:جنگجويان با پرچم هاي سفيد از مخفيگاههاي خود خارج مي شدند و خيابانها براي موضع گرفتن درساختمانهاي ديگر عبورمي كردند جايي كه سلاحهاي خود را مخفي كرده و از آنجا به سوي نيروهاي آمريكايي شليك مي كردند.

از سوي ديگر تفنگداران دريايي آمريكا (مارينز) دستورگرفتند از نزديك شدن به افرادي كه لباس نظامي گارد ملي عراق به تن دارند خودداري كنند.

اين دستوركه از طريق بيسيم به فرمانده نيروهاي آمريكايي مستقر در فلوجه مخابره شده توصيه شده كساني كه لباس گارد ملي عراق را تن دارند و به تنهايي درخيابانها تردد مي كند بايد دشمن خود تلقي كنند .

فرمانده نيروهاي آمريكايي در فلوجه گفت : تعدادي از افراد مسلح براي ترساندن تفنگداران دريايي آمريكا لباس نظامي به تن كرده اند.