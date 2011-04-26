کشورهای استکباری از قاچاق مواد مخدر حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، جلال سیاح در مراسم پایانی نخستین کارگاه آموزشی تخصصی پیشگیری از اعتیاد در استان، اظهار داشت: عملکرد قدرت های استکباری در کشورهای همسایه ایران گویای این مطلب است که مواد مخدر همچنان ابزار استکبار برای رسیدن به اهداف استعمار طلبانه و شیطانی اش در منطقه خاورمیانه است.

وی گفت: کشور افغانستان یکی از تولید کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان و کشور پاکستان که گذرگاه قاچاقچیان مواد مخدر محسوب می شود در همسایگی ایران و سیستان و بلوچستان قرار دارند و این یکی از معضلات اصلی این استان است.

وی افزود: آمریکا و همپیمانانش به بهانه مبارزه با طالبان به عنوان صاحبان مزارع کشت خشخاش و به بهانه نابود کردن مزارع کشت مواد مخدر به افغانستان حمله کردند.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: اما اشغال افغانستان توسط امریکایی نه تنها کشت مواد مخدر را در این کشور متوقف نکرد بلکه در مقایسه با زمان قبل از اشغال، زمین های کشت 15 برابر و تولید مواد مخدر 33 برابر افزایش یافت.

وی گفت: اکنون با حمایت آمریکایی ها و قدرت های استکباری شاهد تولید مواد مخدر جدیدی از نوع سنتی در کشور افغانستان هستیم که هم تولید آن آسانتر است و هم هزینه کمتری دارد و بعضا مواد مخدر جدیدی از نوع صنعتی نیز توسط عوامل استکبار در کشور افغانستان و حتی در داخل ایران در حال تولید و عرضه است.

وی افزود: علی رغم پیگیری های دولت ایران و مذاکرات متعدد با کشورهای مختلف جریان تولید و عرضه مواد مخدر جدید سنتی به صورت هدفمند در پشت مرزهای این کشور دنبال می شود.

سیاح اظهار داشت: با وجود مقابله گسترده ای که در جهان علیه تولید و عرضه مواد مخدر، اعتیاد و قاچاق انجام می شود و دولت های استکباری به ظاهر خود را پرچم دار این جریان معرفی می کنند اما واقعیتهای موجود نشان می دهد که استکبار از این مواد افیونی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف شومش استفاده می کند.

وی با اشاره به سخنان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهور در کردستان گفت: به گفته آقای نجار، صهیونیست ها و دستگاههای امنیتی و جاسوسی استکبار در مرز ایران و افغانستان به شدت از تولید کنندگان و عرضه کنند گان مواد مخدر حمایت می کنند.

وی افزود: آنها نه تنها به هیچ وجه از عرضه مواد مخدر سنتی و صنعتی به داخل ایران جلوگیری نمی کنند بلکه با برنامه ریزی های حساب شده به تولید کنندگان آنها بویژه طالبان در کنار مرزها کمک می کنند و عملا هیچ مقابله ای با مواد مخدر در دستور کار ندارند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در مبارزه با مواد مخدر پیشگیری بهترین، آسان ترین و کم هزینه ترین شیوه است و هر اقدام کوچک در این مسیر تاثیر مثبت خود را برجای می گذارد.

وی گفت: از آنجا که کشورهای افغانستان و پاکستان آسیب پذیر هستند، باید تلاش کرد ضمن تعامل سازنده با این کشورها مبارزه با مواد مخدر را شدت بخشید.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، قومی و تفاوت های فرهنگی نسبت به سایر نقاط کشور، تشکیل کارگاه آموزشی و پرورشی متخصصان پیشگیری در منطقه می تواند در دراز مدت اثرات مطلوبی را برجای گذارد.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: لبه تیز اقدامات مقابله ای دولت با مواد مخدر در کشور متوجه سیستان و بلوچستان است و از آنجا که به نوعی بارانداز مواد مخدر توسط قاچاقچیان به شمار می رود، توجه ویژه ای به این منطقه دارد.

وی گفت: یکی از بزرگترین طرح ها در امر مبارزه با مواد مخدر در سیستان و بلوچستان، اجرای طرح انسداد و کنترل مرز توسط دولت می باشد.

وی افزود: با اقدامات انسدادی انجام گرفته در مرزهای استان اکنون ورود مواد مخدر در برخی نقاط به شدت کاهش یافته است.

سیاح بیان داشت: متاسفانه بیشترین تهدید از ناحیه مواد مخدر متوجه سیستان و بلوچستان است که جوان ترین استان کشور نیز محسوب می شود از این رو آموزش افراد متخصص بومی در امر پیشگیری می تواند گام بلندی در مسیر مبارزه با مواد مخدر باشد.

دبیر کمیته برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص نیز در این مراسم گفت: این کارگاه برای نخستین بار در استان و در کشور طی سه دوره مقدماتی، میانی و تکمیلی برگزار شد که با اجرای دوره های مقدماتی و میانی در استان، افراد واجد شرایط از طریق آزمون انتخاب شدند.

محمد میرحسینی افزود: 120 متخصص و کارشناس از دستگاههای مختلف اجرایی در آزمون دوره مقدماتی شرکت کردند که از میان آنان 57 نفر برای شرکت در دوره میانی انتخاب شدند که پس از شرکت در آزمون این دوره منتخبان برای دوره تکمیلی به تهران اعزام می شوند.