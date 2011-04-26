13 نفر از بازیکنان لیگ والیبال کشور از شهریار هستند

احمد ربیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار افزود: ورزش شهرستان شهریار با داشتن 13 نفر بازیکن در لیگ والیبال ایران جزء برترینهای والیبال و همچنین ورزش کشور است.

وی اظهار داشت: چهار رکن علاقه مندی، آموزش، تمرین مستمر و پشتکار، رمز موفقیت هر ورزشکار است، ولی خلاقیت در ورزش از اهم رموز موفقیت در کسب قهرمانی است.

این مسئول با اشاره به اهمیت و تأثیرات ورزش و تربیت بدنی در پیشگیری از ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی، به ویژه در بین جوانان، اضافه کرد: امید است با تلاش مستمر و فعالیت‌های چشمگیر دست ‌اندرکاران ورزش، رشته والیبال در شهریار بیش از پیش گسترش پیدا کند.

وی یادآور شد: شهرستان شهریار پس از تشکیل شورای مشورتی ورزش، دستور استعداد یابی در زمینه های مختلف ورزشی را مورد توجه قرار داد که تا به حال موفقیتهای خوبی هم دست پیدا کرده است.