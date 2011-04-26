زمان جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد/ انتظار برای معرفی اعضای جدید هیئت امنا

به گزارش خبرنگار مهر، دستور کار اولین جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 90 به گفته دبیر هیئت موسس این دانشگاه شامل بررسی برنامه های 5 ساله دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه های این دانشگاه در افق 1404 است.

بر طبق این گزارش، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شده نسبت به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس جهت عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اقدام کند تا ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود. هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون این 3 نفر را معرفی نکرده است.

برخی شنیده‌ها حاکی از آن که ممکن است معرفی نمایندگان هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنا با سرعت انجام نگیرد و دانشگاه آزاد طی بازه زمانی یک یا دو ماه آتی این اقدام را صورت می دهد، آن قدر جدی است که واکنش فرهاد دانشجو عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد را برانگیخت.

فرهاد دانشجو در ابراز واکنش به این شنیده ها به مهر گفت: "حال یک ماه دیگر هم صبر می کنیم تا هیئت موسس دانشگاه آزاد نمایندگان خود را معرفی کنند. البته هیئت موسس دانشگاه آزاد می تواند آن 3 نفر را سریعتر معرفی کند تا کارها زمین نماند."

وی در پاسخ به اینکه در صورت تأخیر در معرفی نمایندگان هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای جدید این دانشگاه آیا امکان دارد اولین جلسه هیت امنای دانشگاه آزاد بدون حضور نمایندگان هیئت موسس تشکیل شود به مهر گفت: "وقتی حاضران هیئت امنا به اکثریت اعضا برسد، این اکثریت می توانند تصمیم گیری کنند. حال یک ماه دیگر هم صبر می کنیم تا هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز نمایندگان خود را برای حضور در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه معرفی کند."