وضعیت پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای کشور/ تصمیمات 22 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی، پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌های دولتی مجاز خواهد بود اما شرط برگزاری کنکور برای این دانشجویان نیز تسری می‌یابد و شرایطی تقریباً مشابه دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی در حال حاضر برای آنها فراهم می‌شود.

پذیرش دانشجوی پولی تنها به امسال اختصاص ندارد و در سالهای 82 تا 83 نیز دانشگاهها مجاز بودند نسبت به پذیرش دانشجوی پولی اقدام کنند البته در آن زمان پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور و تنها در شعب بین المللی و دوره های مشترکی که دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور برگزار می کردند، صورت می گرفت.

سناریوی اعتراض دانشجویان به پذیرش دانشجوی پولی

اعتراض دانشجویان نسبت به پذیرش دانشجوی پولی از سالهای اولیه دهه 80 شروع شد به عنوان مثال دانشگاه صنعتی اصفهان در همین سال، بدون برگزاری آزمون اقدام به پذیرش 40 دانشجو در رشته عمران با اخذ شهریه 45 میلیونی (در هرترم) کرد که این دانشگاه طی چند هفته شاهد اعتراض وسیع تشکل های دانشجویی به پولی شدن دانشجو بود.

اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه های کشور در شهرهای مختلف به پذیرش دانشجوی پولی، بدون توجه به رتبه های پائین دانشجویان پذیرش شده و تنها بر اساس دریافت دهها میلیون تومان پول صورت گرفت و منجر به صدور چندین بیانیه از سوی دانشجویان معترض دانشگاه ها شد.

استدلال مخالفان دانشجوی پولی

مخالفان دانشجوی پولی بر این باور بودند که این موضوع ممکن است فتح بابی شود که در دوره های روزانه نیز پذیرش دانشجو به شکل شهریه ای صورت گیرد و بنابراین ورود دانشجو با پرداخت پول میسر شود که این امر ضمن اینکه تجربه تلخ مدارس غیرانتفاعی در کشور را تکرار می کند دانشگاه را تنها ویژه پولداران خواهد کرد.

استدلال موافقان دانشجوی پولی

موافقان این موضوع نیز معتقد بودند شعب دانشگاهها می تواند ظرفیت پذیرش در دانشگاهها را افزایش دهد و از خروج بخش عمده ای دانشجو از کشور جلوگیری کند در نتیجه از مشکلات فرهنگی زیادی که گریبانگیر دانشجویان ایرانی در خارج از کشور می شود پیشگیری کنند.

منتفی شدن پذیرش دانشجوی پولی سالهای 82 و 83

پذیرش دانشجوی پولی در این سالها پس از اعتراضات دانشجویان منتفی شد.

بار دیگر؛ پذیرش دانشجوی پولی با تصمیم مجلسی ها

پس از لغو پذیرش دانشجوی پولی بار دیگر این نوع پذیرش دانشجو با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دانشگاهها انجام می شود. البته این بار این نوع پذیرش با ایراداتی از سوی شورای نگهبان دستخوش تغییرات شد.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به پذیرش دانشجوی پولی کارساز و دو تبصره به انتهای ماده 24 به این شرح الحاق شد:

تبصره5- نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای این دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده و حسب مورد با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مصوب 16 آبان ماه 1386 خواهد بود.

در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یاده شده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره 6- مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش در محل تحصیل صادر می‌شود.

مجلسی‌ها پیش از این در بند (ح) ماده 24 برنامه پنجم مقرر کرده بودند، "دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌ های جدیدی که ایجاد می ‌کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمد های اختصاصی منظور کنند."

کدام دانشگاهها دانشجوی پولی می پذیرند

پس از تصویب نهایی مجلس، روسا و معاونان 22 دانشگاه کشور در خصوص پذیرش دانشجوی پولی یا شهریه پرداز در گفتگویی با خبرنگار مهر، برنامه های خود را اعلام کردند.

جدول پذیرش دانشجوی پولی در 22 دانشگاه کشور