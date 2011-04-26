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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۰

برلوسکنی:

عملیات نیروی هوایی ایتالیا در لیبی افزایش می یابد

عملیات نیروی هوایی ایتالیا در لیبی افزایش می یابد

نخست وزیر ایتالیا از برنامه این کشور برای افزایش توان نیروی هوایی خود در کمک به عملیات ها علیه نیروهای دولتی لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سیلویو برلوسکنی" گفت: ایتالیا که تاکنون نقش محدودتری را در ماموریت ناتو در لیبی بازی می کرده به نیروی هوایی خود اجازه خواهد داد تا اهداف نظامی گزینش شده را مورد هدف قرار دهد.

تاکنون نیروهای ایتالیایی، بیشتر در اعمال منطقه پرواز ممنوع و ممانعت از رسیدن تسلیحات به لیبی فعال بودند.

برلوسکنی طی یک تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وی را از برنامه کشور برای تقویت و فعال سازی نیروی هوایی ایتالیا در حملات هوایی مطلع کرد.

انتظار می رود که نخست وزیر ایتالیا دیگر همقطاران اروپایی و همپیمانان خود در این اتحادیه را نیز آگاه کند.

تصمیم ایتالیا یک روز پس از بمباران طرابلس از سوی هواپیماهای ناتو صورت می گیرد که طی آن 3 کشته و 45 نفر مجروح شدند و درعین حال آسیب هایی هم به مقر کاخ ریاست جمهوری و همچنین سه شبکه تلویزیونی وارد شد.

کد مطلب 1297751

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