آرزوی 19 ساله اصفهان منتظر یک امضا/"نقش جهان" در آستانه تحول

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هنگامی که سال 90 آغاز شد 19 سالگی آرزوی دیرینه مردم اصفهان نیز آغاز شد تا سال 90 هم در دوران زندگی این آرزوی اصفهانیها سهمی داشته باشد، آغاز سال 90 اگرچه برای مردم اصفهان خوشایند بود اما جشن تولد ورزشگاهی که دیگر حتی پشهها هم برای سر زدن به آن وقت خود را تلف نمیکنند، تلخترین چیزی بود که در یک آن از ذهن مردم اصفهان میگذشت، درست هنگامی که سال 90 با کولهباری از آرزو و امید قدم به اصفهان گذاشت، از تلخی کام مردم این استان تعجبزده شد و از آغاز در صدد یافتن راهی برای شیرین کردن کام مردم برآمد، راهی که پیمودن آن برای سال 90 هم سخت دشوار است.
داستان ساخت ورزشگاه نقشجهان یا همان دهکده المپیک اصفهان از اواخر دهه 60 و در زمان مدیریت علیرضا رحیمی بر تربیت بدنی استان اصفهان کلید خورد و با تصویب ادارهکل تربیت بدنی وقت، ساخت این دهکده آغاز شد.
پس از ماهها و با وجود تاخیر چند ساله، در سال 1372 استاندار وقت اصفهان، سردار ترکان رئیس آن روزهای هیئت فوتبال استان اصفهان را به عنوان نماینده خود و مدیر این دهکده منصوب کرد و فعالیتهای آغازین این ورزشگاه از آن زمان شروع شد تا از سال 1374 خاک برداری استادیوم آغاز شده و در عرض یک سال انجام شود.
پس از خاکبرداری زمینهای مورد نظر، عملیات اجرایی استادیوم فوتبال این ورزشگاه از 29 مرداد 1375 و با حضور رئیس جمهور وقت آغاز شد و احداث ورزشگاه سالها به طول انجامید. به محض آغاز ساخت ورزشگاه سردار ترکان از اصفهان راهی تهران شد تا عموشاهی مدیریت ورزشگاه را بر عهده بگیرد و اقدامات مختلف برای تکمیل این ورزشگاه را انجام دهد. ورزشگاه نقشجهان در دهه 70 مدیران مختلفی به خود دید و پس از عموشاهی، غلامی و بعد از آن مرتضی طغیانی، رئیس کنونی شرکت گاز استان اصفهان به عنوان مدیر ورزشگاه منصوب شد.
طغیانی فاز نخست استادیوم فوتبال را به مرحله بهرهبرداری رساند و کار را به گونهای پیش برد که سپاهان بتواند در دهه 80 از این ورزشگاه استفاده کند اما نقصهای موجود در فاز نخست استادیوم مسئولان را ملزم به آغاز ساخت فاز دوم ورزشگاه کرد.
نخستین بازی سپاهان در مسابقات لیگ برتر 26مهرماه سالاز دومین مرحله مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد و تیم اصفهانی در دورههای دوم تا پنجم توانست در این ورزشگاه به مصاف حریفان خود برود و در این ورزشگاه دو جام قهرمانی در دورههای نوزدهم و بیستم مسابقات جام حذفی و یک جام قهرمانی در دومین دوره مسابقات لیگ برتر برای هواداران خود به ارمغان آورد.
پس از آن برای رفع مشکلات و نواقص ورزشگاه نقشجهان، فاز دوم ورزشگاه از سال 86 و توسط شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور آغاز شد تا این پروژه با دریافت بودجه ملی هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد، سپاهانیها برای جلوگیری از فوت وقت در روند تکمیل ورزشگاه و به خیال آنکه ورزشگاه دو ساله آماده شده و به بهرهبرداری میرسد، از برگزاری مسابقات خود در این ورزشگاه خودداری کرده و در ورزشگاه فولادشهر به مصاف حریفان خود رفتند تا منتظر ساخت این ورزشگاه بنشینند.
شاید اگر طلاییپوشان اصفهان میفهمیدند که این ورزشگاه قرار نیست به این زودیها به بهرهبرداری برسد، هرگز بازیهای خود را به ورزشگاه فولادشهر اصفهان منتقل نمیکردند و به نواقص ورزشگاه راضی میشدند، شاید اگر سپاهانیها میدانستند که ورزشگاه قرار نیست در پنج سال بعدی به بهرهبرداری برسد، به اتفاقاتی نظیر آنچه بین امیر قلعهنویی سرمربی وقت استقلال و مسئولان باشگاه سپاهان به دلیل آماده نبودن جایگاه ویژه در فینال جام حذفی سپاهان و استقلال روی داد، تن میدادند و از این ورزشگاه خارج نمیشدند.
به هر حال استادیوم نقشجهان از مرداد سال86 با مدیریت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و زیر نظر شرکت کاشالوت، کار خود را آغاز کرد تا در عرض دو سال و تا پایان مرداد 88، فاز دوم استادیوم آماده شده و به بهرهبرداری برسد.
در طول سالهای 86 تا 89 بودجههای مختلفی از سوی سازمان تربیت بدنی به این ورزشگاه اختصاص یافت اما با وجود اینکه بودجهای اعلام شده با نام بودجه ملی به دست مسئولان این ورزشگاه میرسید، هیچیک از این بودجهها کفاف ساخت آن را نداد تا این ورزشگاه با گذشت دو سال از زمان مقرر برای بهرهبرداری، همچنان در بلاتکلیفی برای ساخت به سر ببرد.
روند کار نقشجهان به گونهای پیش رفت تا از بهمن 88، بودجههای آن به پایان برسد و تکمیل آن عملا متوقف شود.
با آغاز سال 89 اظهارات بسیاری در مورد اختصاص بودجه 30 میلیاردی به ورزشگاه نقشجهان به گوش رسید و استاندار اصفهان از درخواست بودجه30 میلیاردی از رئیس جمهور برای تکمیل این ورزشگاه خبر داد اما این درخواست با وجود موافقت رئیس جمهور در سال 89 به سرانجامی نرسید و در پیچو خمهای مختلف اداری گم شد.
عکس تزئینی است
از اواخر تابستان 89 پیشنهادات بسیاری در مورد تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان و باز گرداندن مدیریت این ورزشگاه به استان اصفهان به گوش رسید و این پیشنهادات با موافقت مسئولان استان و توافق زبانی مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور مواجه شد اما پس از مدتی با عنوان شدن وجود منع قانونی برای تفویض مدیریت این ورزشگاه به استان اصفهان، این مسئله عملا متوقف شد تا پس از آن استاندار اصفهان از موافقت مجدد مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور برای تفویض مدیریت این ورزشگاه به استان خبر دهد.
صمصام شریعت معاون عمرانی استاندار اصفهان پس از اعلام قطعی شدن تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان در صورت عملی شدن شروط استانداری، در پاسخ به این سئوال که "تفویض مدیریت تکمیل این ورزشگاه به استان اصفهان غیرقانونی است یا خیر"، اضافه کرد: موضوع خلاف قانون بودن تفویض مدیریت ورزشگاه به استان اصفهان از ابتدا توسط مسئولان سازمان تربیت بدنی مطرح شد اما پس از آن با بررسیهای انجام شده مشخص شد که منعی در این زمینه وجود ندارد و مسئولان میتوانند نسبت به این کار اقدامات لازم را انجام دهند.
استاندار اصفهان پس از جلسه با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی کشور اعلام کرد که ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان واگذار میشود و برای نشان دادن حسن نیت خود بیش از یک میلیارد تومان به استادیوم این ورزشگاه اختصاص داد.
صمصام شریعت معاون عمرانی استاندار اصفهان در مورد بودجههای استانی این ورزشگاه تصریح کرد: استاندار اصفهان بودجهای بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون تومان از اعتبارات در اختیار خود به این ورزشگاه اختصاص داد تا بتوانیم به وسیله این بودجه، رختکن و سرویسهای بهداشتی استادیوم را تکمیل کنیم.
از سویی دیگر، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا در بودجه سال 90 مبلغ قابل توجهی به ورزشگاه نقشجهان اختصاص دهند بنابراین در سال 89 مبلغ هفت میلیارد و 200 میلیون تومان به استادیوم نقشجهان اختصاص یافت و در لایحه بودجه سال 90 نیز هشت میلیارد و 90 میلیون تومان به استادیوم این ورزشگاه اختصاص یافت.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه بودجههای اختصاص یافته به بخشهای مختلف این ورزشگاه رشد 15 درصدی داشته است، تصریح کرد: در سال 89 حدود دو میلیارد تومان برای ساخت محوطه ورزشگاه و تاسیسات جانبی آن اختصاص یافت و در سال 90 بودجه اختصاص یافته به ورزشگاه دو میلیارد و 500 میلیون تومان است.
در کنار استادیوم فوتبال دهکده المپیک اصفهان،دو پروژه سالن شش هزار نفری و استخر قهرمانی در حال ساخت هستند که در صورت همکاری مسئولان به زودی به بهرهبرداری میرسند، سالن شش هزار نفری ورزشگاه نقشجهان در ماه آینده و استخر قهرمانی نیز طی ماههای آینده به بهرهبرداری میرسند و روند تکمیل این دو پروژه از تکمیل استادیوم نقشجهان سریعتر پیش میرود.
نکته جالب توجه در مورد نقش جهان آنکه به نظر می رسد مشکل معارضان ورزشگاه نقشجهان یکی دیگر از مشکلات اساسی این ورزشگاه به شمار میرود چراکه بسیاری از زمینهای اختصاص یافته به دهکده المپیک متعلق به کشاورزان اصفهانی بوده که با گذشت سالها نتوانستهاند طلب خود را دریافت کنند.
راهحل این مشکل را رشید خدابخش مدیرکل تربیت بدنی استان، تقلیل مساحت زمینهای ورزشگاه و بازگرداندن زمینهای کشاورزان به آنها عنوان کرد و اعلام کرد که با شفافسازی در مورد زمینهای بدون سند متعلق به ورزشگاه و زمینهای کشاورزان میتوان مشکل معارضان را حل کرد.
مدیرکل تربیت بدنی استان با بیان اینکه ساخت دهکده المپیک به 300 هکتار زمین احتیاج دارد، تصریح کرد: برای ساخت ورزشگاه به یک هزار و 300 هکتار نیاز نداریم بلکه با 300 هکتار میتوانیم دهکده المپیک را به خوبی تکمیل کنیم بنابراین باید هرچه سریعتر وضعیت زمینهای کشاورزان منطقه مشخص شود.
به نظر میرسد نبود بودجه و مشخص نبودن وضعیت طلب پیمانکار استادیوم نقشجهان مهمترین دلیل متوقف شدن ساخت این ورزشگاه در هفتهها و ماههای گذشته به شمار میرود چراکه معاون عمرانی استاندار اصفهان پیش از پایان سال89 اعلام کرده بود که در صورتیکه بودجه مورد نظر ورزشگاه نقشجهان به این استادیوم اختصاص داده شود و شرکت توسعه با پیمانکار ورزشگاه تسویه حساب کند، هرچه سریعتر کار تکمیل این ورزشگاه را آغاز میکنیم.
مردم اصفهان سال 89 را با غمهای بسیاری در مورد ورزشگاه نقشجهان طی کردند و سالگرد فوت مهدی فیاض نژاد طرفدار 19 ساله تیم سپاهان که در مسیر ورزشگاه فولادشهر اصفهان به دلیل تصادف فوت کرده بود را با انگیزههای بسیار در مورد ساخت این ورزشگاه برگزار کردند.
مردم هنوز فراموش نکردند که این هوادار پس از دیدار سپاهان و استیلآذین در اتوبان ذوبآهن به دلیل تصادف تسلیم مرگ شد تا شاید مسئولان به فکر تکمیل ورزشگاه نقشجهان بیفتند و مردم اصفهان مجبور نباشند برای دیدن بازیهای تیم محبوب خود 40 کیلومتر راه را طی کنند.
در روزهای گذشته اخبار خوشایندی در مورد اجرایی شدن تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان به گوش میرسد و گفته میشود که با امضای تفاهمنامه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان، قرار است مشکلات این ورزشگاه به زودی حل شود.
بسیاری بر این باورند که در صورت تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان و با توجه به حسن نیت مدیران اصفهانی و انگیزه آنها برای ساخت این ورزشگاه، نقشجهان در عرض یک سال به بهرهبرداری میرسد. فوتبال اصفهان منتظر جوهر خودنویست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی است تا با امضای تفاهمنامه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان گامی بزرگ برای این ورزشگاه بر داشته شود.شاید کمتر از یک قطره جوهر سیاهرنگ، آرزوی 19 ساله مردم اصفهان را برآورده کند...
...................
گزارش: مسعود سعیدی
نظر شما