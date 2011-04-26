قادری در انتظار پروانه نمایش برای "شبکه"

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی تمام شده و حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده برای این فیلم درخواست پروانه نمایش کرده است، با صدور پروانه فیلم تازه ایرج قادری روی پرده می‌رود.

فیلمنامه "شبکه" را عبدالرضا منجزی نوشته است و نیما شاهرخشاهی، ماه‌چهره خلیلی، امیرعلی رنجبر، افسانه پاکرو، اکبر عبدی، ایرج قادری، سیروس گرجستانی، مجید مشیری، الیزابت امینی، میرطاهر مظلومی، مریم امیرجلالی و عباس امیری بازیگران "شبکه" هستند.

عوامل تولید "مصادره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌‌مرزی، طراح چهره پردازی: مهین نویدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سوسن دین‌محمد، تهیه‌کننده: حبیب اسماعیلی.



ایرج قادری فیلم‌های سینمایی "نابخشوده"، "چشمان سیاه"، "می‌خواهم زنده بمانم"، "آکواریوم" و... را در کارنامه دارد.