  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

قادری در انتظار پروانه نمایش برای "شبکه"

قادری در انتظار پروانه نمایش برای "شبکه"

فیلم سینمایی "شبکه" به کارگردانی ایرج قادری با دریافت پروانه نمایش روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی تمام شده و حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده برای این فیلم درخواست پروانه نمایش کرده است، با صدور پروانه فیلم تازه ایرج قادری روی پرده می‌رود.

فیلمنامه "شبکه" را عبدالرضا منجزی نوشته است و نیما شاهرخشاهی، ماه‌چهره خلیلی، امیرعلی رنجبر، افسانه پاکرو، اکبر عبدی، ایرج قادری، سیروس گرجستانی، مجید مشیری، الیزابت امینی، میرطاهر مظلومی، مریم امیرجلالی و عباس امیری بازیگران "شبکه" هستند.

عوامل تولید "مصادره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌‌مرزی، طراح چهره پردازی: مهین نویدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سوسن دین‌محمد، تهیه‌کننده: حبیب اسماعیلی.
 
 ایرج قادری فیلم‌های سینمایی "نابخشوده"، "چشمان سیاه"، "می‌خواهم زنده بمانم"، "آکواریوم" و... را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1297832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها