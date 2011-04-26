قادری در انتظار پروانه نمایش برای "شبکه"

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی تمام شده و حبیب اسماعیلی تهیهکننده برای این فیلم درخواست پروانه نمایش کرده است، با صدور پروانه فیلم تازه ایرج قادری روی پرده میرود.
فیلمنامه "شبکه" را عبدالرضا منجزی نوشته است و نیما شاهرخشاهی، ماهچهره خلیلی، امیرعلی رنجبر، افسانه پاکرو، اکبر عبدی، ایرج قادری، سیروس گرجستانی، مجید مشیری، الیزابت امینی، میرطاهر مظلومی، مریم امیرجلالی و عباس امیری بازیگران "شبکه" هستند.
عوامل تولید "مصادره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نوید فرحمرزی، طراح چهره پردازی: مهین نویدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سوسن دینمحمد، تهیهکننده: حبیب اسماعیلی.
ایرج قادری فیلمهای سینمایی "نابخشوده"، "چشمان سیاه"، "میخواهم زنده بمانم"، "آکواریوم" و... را در کارنامه دارد.
ایرج قادری فیلمهای سینمایی "نابخشوده"، "چشمان سیاه"، "میخواهم زنده بمانم"، "آکواریوم" و... را در کارنامه دارد.
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