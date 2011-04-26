کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون تیراندازی از هم جدا شدند

به گزارش خبرنگارمهر، با گذشت بیش از سه سال از حضور سید مهدی هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی کمیته مسابقات و سازمان لیگ این رشته ورزشی به منظور مدیریت بهتر از یکدیگر جدا شدند. هاشمی در احکامی جداگانه مسعود کلهری را به عنوان رئیس جدید کمیته مسابقات و سید جعفر حسینی را به عنوان مسئول جدید سازمان لیگ تیراندازی منصوب کرد.

پیش از این مسعود شیخی فر مسئولیت کمیته مسابقات و سازمان لیگ تیراندازی را برعهده داشت. به پیشنهاد هاشمی و بعد از تائید اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی، شیخی فر به سمت مدیر اجرایی فدراسیون منصوب خواهد شد.