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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون تیراندازی از هم جدا شدند

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون تیراندازی از هم جدا شدند

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون تیراندازی به دنبال دستور هاشمی از یکدیگر جدا شده و مسئولین جدید خود را شناختند.

به گزارش خبرنگارمهر، با گذشت بیش از سه سال از حضور سید مهدی هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی کمیته مسابقات و سازمان لیگ این رشته ورزشی به منظور مدیریت بهتر از یکدیگر جدا شدند. هاشمی در احکامی جداگانه مسعود کلهری را به عنوان رئیس جدید کمیته مسابقات و سید جعفر حسینی را به عنوان مسئول جدید سازمان لیگ تیراندازی منصوب کرد.

پیش از این مسعود شیخی فر مسئولیت کمیته مسابقات و سازمان لیگ تیراندازی را برعهده داشت. به پیشنهاد هاشمی و بعد از تائید اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی، شیخی فر به سمت مدیر اجرایی فدراسیون منصوب خواهد شد.

کد مطلب 1297833

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