مبنای دولت در تعیین ساعات کار ادارات آلودگی هوا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت بر اساس مواد 3 و 7 قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است.

وی در خصوص موضع سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه اقدام دولت بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون عام وقانون مبارزه با آلودگی هوا، خاص وبرای شرایط اضطرار وضع شده است و قوانین عام مؤخر نمی تواند ناسخ قوانین خاص مقدم باشد مگر اینکه به طور صریح قید شود .

بداغی افزود: دولت هم با توجه به شرایط اضطرار، اهمیت موضوع و حفظ سلامت مردم اختیار دارد نسبت به اتخاذ تصمیماتی برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام کند.

وی در پاسخ به این موضع که قانون مبارزه با آلودگی هوا مربوط به شرایط اضطرار است و در حال حاضر موضوعیت ندارد گفت: شورای عالی ترافیک و استانداری تهران مطالعات مفصلی در خصوص پیشگیری آلودگی هوای تهران انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که که برای کنترل آلودگی هوا و جلوگیری از وقوع شرایط اضطرار سال گذشته تهران در یک بازه زمانی نسبت به کاهش ساعات کار ادارات دولتی اقدامات لازم انجام شود.

