هايننون :‌ در نوشتن گزارش آژانس درباره ايران بي طرف بوديم

" اولي يوها هايننون" (Olli juha Heinonen) مدير بخش پادمان هاي منطقه اي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه هم اكنون در نيويورك آمريكا به سر مي برد در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" از دادن توضيح در مورد گزارش اخير آژانس در رابطه با برنامه هسته اي ايران خودداري كرد .

وي با رد تحت فشار بودن براي تهيه گزارش گفت: در نوشتن گزارش تلاش كرده است "بي طرفي" خود را حفظ كند.

گفتني است خبرگزاري فرانسه امروز به نقل از ديپلمات ها نوشت : آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز دومين بار در هفته جاري انتشار گزارش خود درباره ايران را تا روز دوشنبه به تعويق انداخت. اين اقدام زمان بيشتري را به ايران خواهد داد تا نامه اي

رسمي در باره توقف غني سازي اورانيم در اختيار البرادعي قرار دهد تا در اجلاس ماه نوامبر ضميمه گزارش شود.