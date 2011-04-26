امامزاده علی بن جعفر(ع) هرگز وارد ایران نشده ‌است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام فقیه بحرالعلومی شامگاه دوشنبه در نشست امامزادگان بلافصل ایران در دانشگاه باقرالعلوم در سخنانی گفت: علی بن جعفر دومین فرزند بلافصل امام صادق(ع) هستند که با عنوان علی العریضی شناخته میشوند و از بزرگترین محدثان شیعه بودهاند.
وی ابراز داشت: 3 بقعه در ایران منسوب به ایشان است و در شهرهای قزوین، شاهرود و قم این بقاع ساخته شدهاند اما هیچکدام درست نیست.
فقیه بحرالعلوم خاطرنشان ساخت: یقینا علی بن جعفر به ایران وارد نشده اند و طبق برخی روایات مزار ایشان در مدینه و اطراف آن است که البته به علت کشیدن بلواری در آنجا تخریب شده است.
وی اظهارداشت: 300 روایت از علی بن حعفر منقول است و از محدثان به شمار می روند اما آنچه با عنوان ایشان در قم شناخته می شود تنها یکی از نوادگان آن بزرگوار است که با وی تشابه اسمی دارند.
فقیه بحرالعلوم با بیان اینکه مقابر زیادی برای فرزندان امام کاظم(ع) برشمرده اند ابراز داشت: بعد از حضرت معصومه(س) شاهچراغ یا احمد بن موسی از بزرگترین مزارات ایران محسوب می شود که سالانه میلیون ها نفر به مزار ایشان میروند.
وی افزود: احمدبن موسی(ع) وارد شیراز شده اند اما در آنجا نمانده اند که وفات کنند و مقبره ای برای وی ساخته شود.
این محقق در حوزه مزارشناسی تصریح داشت: من با ضرس قاطع می گویم که قبر احمدبن موسی در شیراز نیست و قدیمی ترین مدارک دراین باره مربوط به قرن هفتم است و برخی روایات نادرستی مانند همراهی 12 هزار نفر با ایشان در
ورود به شیراز و چگونگی نامیدن وی به شاهچراغ بیان کرده اند که درست به نظر نمیآید.
وی اظهارداشت: معقول این است که همراهان وی برای ورود به شیراز کمتر از 400 نفر بودهاند که تعدادی از آنها در درگیری با فرمانده مامون در شیراز شهید میشوند اما ایشان در آنجا نمیمانند.
وی تأکید کرد: آنچه که با این عنوان در شیراز شناخته می شوند مقبره احمدبن موسی المبرقع فرزند بلافصل امام جواد(ع) است که مقبره آن بزرگوار در قم وجود دارد.
وی همچنین جندین مقبره دیگر منتسب به فرزندان بلافصل ائمه(ع) از جمله حمزة بن موسی و محمد دیباج را رد اثبات و تأکید کرد: این اشتباهات عمدتا ناشی از تشابهات اسمی بزرگان و نقیبان با اسامی این فرزندان بوده و یا از نوادگان ایشان بودهاند.
قم - خبرگزاری مهر: یک محقق حوزوی تاکیدکرد: برخلاف تصور مردم قم که بقعه امامزاده علی بن جعفر(ع) را در گلزار شهدای قم میدانند ایشان اساسا وارد ایران نشدهاند که بخواهند در اینجا وفات کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام فقیه بحرالعلومی شامگاه دوشنبه در نشست امامزادگان بلافصل ایران در دانشگاه باقرالعلوم در سخنانی گفت: علی بن جعفر دومین فرزند بلافصل امام صادق(ع) هستند که با عنوان علی العریضی شناخته میشوند و از بزرگترین محدثان شیعه بودهاند.
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