به گزارش خبرنگار مهر، این مستند داستانی در یک قسمت 40 دقیقهای در سیمای شبکه طبرستان تهیه و پخش میشود. مستند "به رنج" قصه زندگی جوانی به نام شمشاد است که برای یافتن کار به شهر میرود. اما به دلیل نگرانی از احوال مادر پیرش، با برگشت به روستا به کار کشاورزی میپردازد. شمشاد دراین میان تصمیم به ازدواج با دختر مورد علاقهاش را میگیرد، اما به اعتقاد پدر عروس، تنها با کاشت برنج نمیشود یک خانواده را سرپرستی کرد و ...
عوامل دست اندرکار این برنامه عبارتند از نویسنده: مهدی شمسایی، تصویربردار پرتابل و نورپرداز: فرهاد ربیعی، مجتبی کوهکن، صدابردار: سینا طارمی، تدوین: علی صالحی پور و منشی صحنه: الناز ضیاء.
در این مستند بازیگرانی همچون زینب بهارمست، عباس گلریز، علی اکبر قنبرزاده، روح الله روح الله زاده و... بازی میکنند.
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