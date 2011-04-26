تولید محصولات استاندارد اعتبار جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری در دیدار با نمایندگان برگزیده کارگری استان و ستاد های فرعی هفته کارگر بر ضرورت تلاش برای تولید محصولات با کیفیت در داخل کشور تاکید کرد.

وی با تاکید بر ارتقای کیفی و کمی تولید محصولات داخلی اظهار داشت: ارتقای کیفی و کسب استاندارد آبرو اعتباری برای کشور و جامعه اسلامی است و باید به این مسئله بیش از گذشته توجه شود.

امام جمعه تبریز گفت: نبی مکرم اسلام(ص) بر کیفی‌سازی کار و تولید تاکید خاص داشته و این موضوع را از ملزومات جامعه اسلامی برشمرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مفهوم جهاد اقتصادی، مفهومی گسترده است که در آن خسته‌ناپذیر بودن، تولید کمی و کیفی همچنین رشد و توسعه کشور و حضوری جهادگونه در عرصه تولید از مصادیق آن است.

آیت‌الله مجتهد شبستری، تقویت روحیه کار جهادگونه در جامعه را خواستار شد و ادامه داد: مسئولان فرهنگی و مدیران جامعه کارگر یباید در راستای ایجاد فرهنگ جهادی کار در جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به تاسیس شورای سازش کار اظهار داشت: این شورا در محیط‌های کارگری می‌توانند در عرصه حل اختلاف نقشی موثر داشته باشند و با توجه به روحیه تقوا در جامعه کارگری امیدواریم کمترین مراجعات به این شورا صورت گیرد.

امام جمعه تبریز با تقدیر از طرح اشتغال خانگی گفت: این طرح بسیار ارزشمند بوده و موجب توسعه کار و تولید در جامعه شده و برای افراد ناتوان نیز مفید است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: رهبر معظم انقلاب بر حضور در عرصه کار و تولید همانند حضور در جبهه‌های حق علیه باطل تاکید دارند تا تحولی عظیم در کشور رخ دهد.

وی گفت: نتیجه جهاد اقتصادی باید علاوه بر خودکفایی و بی‌نیازی از خارج به صدور گسترده محصولات کشور به خارج منجر شود.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: اهمیت جهاد اقتصادی در شرایط کنونی که کشورهای اسلامی منطقه در حال الگو‌گیری از انقلاب اسلامی ایران هستند، دارای اهمیتی مضاعف است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی یادآور شد: دستاوردهای بزرگی که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر کسب کرده موجب الگوگیری کشورهای اسلامی شده است.