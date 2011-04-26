بازنگری محاسبه بهای گاز و برق صنایع ضروری است/ روشهای جبرانی ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدحسین فرهنگی در تذکری به رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر نفت و وزیر رفاه و تامین اجتماعی که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر نمابر شده، آورده است: با توجه به اینکه قیمت های جدید گاز و برق مصرفی صنایع مختلف پس از هدفمندسازی یارانه ها، با هزینه های قبلی آن ها هیچگونه سنخیتی ندارد، به نظر می رسد بر اقدامات بخش های مربوطه نظارت مناسب وجود ندارد زیرا این امر ضمن آنکه باعث تعطیلی یا کاهش شدید تولید آن ها خواهد شد .

نماینده تبریز در ادامه این تذکر افزوده است: این موضوع بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت محصولات نهایی خواهد شد .

فرهنگی در ادامه این تذکر با بیان اینکه سازوکار مناسبی برای استفاده از 30 درصد جبران هزینه های تولید ایجاد نشده است، ادامه داده است: صنایع، صرفاً از خط اعتباری محدودی آن هم با موانع مختلف اداری که تناسبی با افزایش هزینه ها ندارد استفاده می کنند .