روستای کندوان برای ثبت جهانی آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، حسن حقیقیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: این آماده سازی همکاری صمیمانه و تنگاتنگ اهالی روستا را می طلبد و مهم تریم اساس در حفظ حالت اولیه و طبیعی این روستا نگه داری آن ها توسط خود اهالی بوده و بافت های غیر اصولی که در قسمت پائین این روستا احداث شده باید تخریب و ساکنان آنها به کندوان جدید انتقال یابند.

همچنین حسن حقیقیان از صدور سند برای این خانه های منحصر به فرد خبر داد و گفت: بهترین نگه دارنده بافت طبیعی کندوان اهالی این روستا که داخل کران ها سکونت دارند، بوده و در همین راستا اسناد این خانه ها به نام اهالی صادر خواهد شد و تنها ساکنان بافت های غیر اصولی به محل جدید کندوان انقال خواهند یافت.

وی از آماده شدن طرح مطالعاتی جامع کندوان در ماه های اخیر خبر داد و افزود: برای معرفی پتانسیل های دره کندوان که از روستای کهنمو آغاز و تا ارشد چمن ادامه دارد، طرح گردشگری و سرمایه گذاری برای لکه های سرمایه گذاری این منطقه آماده شده است که مراحل پایانی خود را طی می کند و پس از پایان این طرح ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد شد.

بخشدار مرکزی شهرستان اسکو یکی دیگر از عامل های مهم و برجسته روستای کندوان را آب معدنی طبیعی آن ذکر کرد و افزود: دو عامل معماری خاص خانه های این روستا و آب معدنی و درمانی، این روستا را در کانون توجه قرار داده است که آب شفا بخش این روستا در مجتمعی که در خود این روستا احداث شده و از اول سال جاری با نام آب معدنی کندوان عرضه می شود.

وی در مورد خانه های سنگی روستای کندوان گفت: این خانه ها که به آن ها کران نیز گقته می شود از کمپوزیت تشکیل شده است و مخلوط گل و سنگ فشرده می باشد که جاذبه زیبائی در سطح بین المللی ایجاد کرده است.

حسن حقیقیان در مورد این روستای منحصر به فرد و تاریخی گفت: کندوان با حدود 600 نفر سکنه بوده که در دهستان سهند از توابع بخش مرکزی شهرستان اسکو واقع شده است.

کندوان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سهند بخش مرکزی شهرستان اسکو واقع شده‌ است. این روستا دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی‌است که به‌ دلیل شکل خانه‌های آن که به ‌مانند کندوی عسل در دل کوه کنده شده‌اند، است.

عسل از مهم‌ترین سوغات این روستا است.

کندوان یکی از سه روستای صخره‌ای جهان بوده که این موجب جذابیت بی‌نظیر آن شده است. معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب می‌آید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمی‌کند. کندوان روستایی است بنا شده در صخره و تنها سازه این دهکده را سنگ‌ها تشکیل می‌دهند. خانه‌ها هرمی شکل هستند و برای دام‌ها نیز حفره‌هایی در سنگ‌ها بنا شده است.

کندوان منطقه‌ای ییلاقی از رشته کوه‌های سهند است که مراتع سرسبزش عشایر زیادی را به آن جا می‌کشاند. چشمه آب معدنی کندوان نیز یکی از جاذبه‌های این روستای ۶ هزار ساله محسوب می‌شود. آب این چشمه با کمترین درصد سنگینی برای درمان بیماری‌های کلیوی بسیار مفید است.