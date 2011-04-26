رئال - بارسا ؛ تمام اسپانیایی در برنابئو/ سومین ال کلاسیکو در 12 روز

به گزارش خبرگزاری مهر، این سومین دیدار دو تیم در 12 روز گذشته خواهد بود. در دیدار نخست که در رقابت های لیگ و در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو برگزار شد دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در دیدار دوم ، این رئال بود که با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه "مستایا" مقابل حریف پرقدرت خود به برتری رسید. این نخستین جام رئال مادرید ظرف سه سال گذشته به حساب می آید.

مسئولان یوفا برای قضاوت این بازی مهم، ولفگانگ استارک آلمانی را برگزیده اند. انتخاب این داور به شایعات حضور یک داور پرتغالی برای قضاوت این دیدار پایان داد. پپ گورادیولا، سرمربی بارسلونا که اعتقاد دارد در هر دو دیدار گذشته تیمش با رئال از داوری ضربه خورده در این خصوص اظهار داشت: خوزه مورینیو خوشحال می شد اگر داور این مسابقه پرتغالی می بود.

بارسلونا در این بازی "کارلس پویول" و "گابریل میلیتو" را در اختیار خواهد داشت که این موضوع می تواند امیدواری های آبی و اناری پوشان را برای این دیدار افزایش دهد. هرچند که بارسا برای این دیدار "اریک آبیدال" و "آدریانو" را به دلیل آسیب دیدگی به خدمت نخواهد داشت.

رئال مادرید و بارسلونا تا به حال 211 بار با یکدیگر دیدار کرده اند که رئالی ها به لحاظ آماری موقعیت بهتری از حریف قدرتمند خود داشته اند. رئال در 211 بازی گذشته 86 بار برنده بوده، 82 بار شکست خورده و 43 بار هم کار دو تیم با تساوی به پایان رسیده است. این دو تیم از سال 1959 تا به حال 6 بار در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با یکدیگر رو به رو شده اند که سهم رئال سه پیروزی بوده و بارسا یک بار برده و دوبار هم با تساوی به کار خود پایان داده اند.

دیگر دیدار این مرحله از رقابت ها را سه شنبه شب تیم های شالکه صفر چهار آلمان و منچستریونایتد انگلستان در ولنتینس آرنا برگزار خواهند کرد.

دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 28 مه 2011 (7 خردادماه 1390) در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.