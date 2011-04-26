زنوزی: قصد خرید تیم تراکتورسازی را ندارم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا زنوزی مطلق اظهار داشت: از سوی دوستان پیشنهاد خرید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به اینجانب شده اما با تمام احترامی که به این تیم و هواداران بیشمارش دارم باید اعلام کنم که بنده قصد خرید تیم تراکتورسازی را ندارم.

وی در ادامه تصریح کرد: خبر هرگونه انتقال امتیاز این باشگاه را به مجموعه خود تکذیب کرده و آن بی پایه و اساس ارزیابی میکنم.

زنوزی افزود: در حال حاضر تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در آستانه صعود به لیگ برتر قرار دارد و امیدوارم در دو بازی باقیمانده این تیم بتواند با کسب نتایج مطلوب ضمن صعود به لیگ برتر، سهمیه فوتبال تبریز را به عدد سه برساند.

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در حال حاضر با 42 امتیاز با تفاضل گل ضعیفتر در رده سوم قرار دارد.

در این گروه مس سرچشمه با 44 امتیاز در صدر قرار داشته و تیم آلومینیوم هرمزگان با 42 امتیاز تیم دوم جدول است، گسترش فولاد جمعه این هفته در شیراز به مصاف تیم پیام مخابرات شیراز میرود دیداری که در دور رفت با یک گل به سود آبی پوشان تبریزی به اتمام رسید، پیام مخابرات با 27 امتیاز تیم نهم جدول است.

گسترش فولاد تبریز در آخرین بازی خود میزبان تیم ابومسلم مشهد است، این باشگاه در سال 1387 تاسیس شده و در مدت کوتاه توانسته با قهرمانی در لیگ استانی و مناطق کشور تا دسته یک ایران صعود کند.

این تیم در جام حذفی فصل گذشته با خلق شگفتی تا دیدار پایانی راه یافته که این موفقیت با حذف تیمهای تراکتورسازی، ذوبآهن اصفهان و مس رفسنجان تحقق یافت هر چند در گام آخر این تیم اسیر تجربه شاگردان علی دایی شد.