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۲۳ آبان ۱۳۸۳، ۲۰:۳۳

در اطلاعيه اي از سوي دفتر مقام معظم رهبري اعلام شد ؛

فردا يكشنبه در ايران عيد سعيد فطر است

فردا يكشنبه در ايران عيد سعيد فطر است

دفتر مقام معظم رهبري با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد فردا اول شوال و عيد سعيد فطر است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن اين اطلاعيه به اين شرح است:  

با آرزوي قبولي عبادات و طاعات ملت عزيز ايران درماه ضيافه الله رمضان المبارك، با اطلاع عموم مردم شريف ايران مي رساند، براساس گزارش هاي موثق كه از مناطق مختلف و متعددي از كشور توسط معتمدين واصل شده، رويت هلال ماه شوال المكرم در  غروب شنبه بيست و سوم آبانماه و بيست و نهم رمضان 1425 براي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي محرز گرديده است.  بنابر اين فردا يكشنبه بيست و چهارم آبانماه عيد سعيد فطرخواهد بود.

ضمن عرض تبريك اين عيد سعيد به تمامي برادران و خواهراني ايماني و ملت شريف ايران نماز پرشكوه عيد سعيد در سراسر كشور اقامه خواهد شد.

 

کد مطلب 129790

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