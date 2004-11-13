فردا يكشنبه در ايران عيد سعيد فطر است

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن اين اطلاعيه به اين شرح است:

با آرزوي قبولي عبادات و طاعات ملت عزيز ايران درماه ضيافه الله رمضان المبارك، با اطلاع عموم مردم شريف ايران مي رساند، براساس گزارش هاي موثق كه از مناطق مختلف و متعددي از كشور توسط معتمدين واصل شده، رويت هلال ماه شوال المكرم در غروب شنبه بيست و سوم آبانماه و بيست و نهم رمضان 1425 براي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي محرز گرديده است. بنابر اين فردا يكشنبه بيست و چهارم آبانماه عيد سعيد فطرخواهد بود.

ضمن عرض تبريك اين عيد سعيد به تمامي برادران و خواهراني ايماني و ملت شريف ايران نماز پرشكوه عيد سعيد در سراسر كشور اقامه خواهد شد.