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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

عزیز محمدی:

نمره ما در کارهای فرهنگی صفر است/ تا حالا در این فوتبال فقط شعار داده‌ایم

نمره ما در کارهای فرهنگی صفر است/ تا حالا در این فوتبال فقط شعار داده‌ایم

رئیس سازمان لیگ با ابراز امیدواری از اینکه در آینده به مسائل اخلاقی در فوتبال بیشتر توجه شود، گفت: تا امروز کار فرهنگی خاصی نکرده ایم و در این زمینه نمره‌مان صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله محمدی در نشست مسئولان کمیته های فرهنگی و کانون هواداران که صبح امروز سه شنبه در ساختمان سازمان لیگ حرفه ای برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید در فوتبال بیشتر به مسائل اخلاقی توجه شود خصوصا در تیم ها می بایست بازیکنان بزرگ و تاثیرگذار را برای بسط و گسترش این مسائل به کار برد مثلا در تیم استقلال از مجیدی و برهانی برای این کارها استفاده کرد و .. تا این مسئله بیشتر در فوتبال حاکم و اجرا شود.

وی ادامه داد: در جامعه ما هیچ قشری به اندازه فوتبالیست ها برای جوانان الگو نیستند البته باشگاهها در زمینه کارهای فرهنگی زحمات زیادی کشیده اند ولی باید بیشتر شود تا دیگر شاهد بروز اتفاقاتی که در دیدار استیل آذین و پرسپولیس رخ داد نباشیم.

رئیس سازمان لیگ اضافه کرد: رسانه ها دنبال آن هستند که مسائل را بزرگ کنند البته می توانستیم به جای نشان دادن درگیری ها در جریان بازی استیل آذین- پرسپولیس حرکت خوبی مانند مهدوی کیا که در درگیری ها دخالتی نکرد را بزرگ و از این بازیکن تقدیر کنیم اما چنین اتفاقی نیفتاد.

وی همچنین تاکید کرد: در صدا و سیما از من پرسیدند چه کار فرهنگی کردید من هم گفتم هیچ کار و نمره ما در این بخش صفر است امروز هم دور هم جمع شده ایم تا با جمع بندی نظرات برای ارتقای فرهنگ فوتبال کاری درست انجام دهیم.

عزیز محمدی گفت: تا حالا فقط شعار داده ایم و از این به بعد باید عمل کنیم انقلاب ما انقلابی ارزشی بود که فرهنگ را در جامعه گسترش داد و ما هم باید در فوتبال فرهنگ را گسترش دهیم.

رئیس سازمان لیگ برتر در پایان گفت: هدف ما مبارزه با دلالی، زد و بند ، دوپینگ و شرط بندی در فوتبال است و در این راستا باید باشگاه ها هم تلاش کنند تا به نتایج خوبی برسیم.

کد مطلب 1297906

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