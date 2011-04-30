روایت زندگی نفر اول کنکور و فاتح لانه جاسوسی

خبرگزاری مهر - گروه دفاع مقدس: شهید محسن وزوایی از جمله سرداران هشت سال دفاع مقدس است که نامش سرآغاز نام شهدای پیرو خط امام(ره) روشنگر راه کسانی است که در جستجوی الگوهای عملی در مسیر زندگی خود می گردند.

شهید محسن وزوایی در پنجم مردادماه 1339 در خانواده ای متدین در تهران دیده به جهان گشود و در 6 سالگی قدم در راه تحصیل دانش گذاشت و پس از پایان دوره ابتدایی و دبیرستان با نمرات عالی در سال 1355 در کنکور شرکت کرده و شاگر اول کنکور می شود و در رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف به تحصیل می پردازد.

از آنجایی که پدر شهید وزوایی از همرزمان آیت الله کاشانی بود، از این رو پسر نیز با الفبای مبارزات سیاسی آشنا شده و در جلسات آموزش معارف اسلامی و هیئتهای مذهبی تهران شرکت فعالی داشته است.

شهید وزوایی در دانشگاه با شناخت صحیحی که از مکتب اسلام داشت، با پرهیز از ورود به گروههای منحرف سیاسی، به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه می پیوندد و همزمان با شرکت در فعالیتهای سیاسی و عقیدتی، از سال 1356 مسؤلیت هدایت مبارزات دانشجویی را در دانشگاه شریف علیه رژیم به عهده می گیرد. وی در درگیریهای مسلحانه و سرنوشت ساز 19 تا 22 بهمن 57 حضوری فعال داشته و در تصرف دو پادگان مهم"جمشیدیه" و "عشرت آباد" شجاعت بسیاری از خود نشان داد.

پرچمدار تسخیر لانه جاسوسی و سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام(ره)

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت جهادسازندگی در آمد و برای خدمت به مردم محروم عازم "لرستان" شد و در آنجا خدمات ارزنده ای ارائه کرد. به دنبال تحرک گروهکهای ضدانقلاب در کردستان او نیز به همراه دیگر دوستانش برای مقابله با ضد انقلاب داوطلبانه به این استان شتافت و در "پاوه" خوش درخشید. شهید وزوایی پس از بازگشت از کردستان با هماهنگی با دیگر دانشجویان مسلمان در روز 13 ابان 58 انقلاب دوم را به تعبیر حضرت امام(ره)خلق کرد.



او در جریان تسخیر لانه جاسوسی به عنوان پرچمدار وارد عمل شده و شجاعانه هیمنه ابرقدرتی آمریکا را در هم می شکند. از آنجایی که او به زبان انگلیسی تسلط داشت به عنوان سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام برگزیده می شود و اغلب مصاحبه های رسانه های خارجی توسط وی صورت می گیرد.

به دنبال واقعه طبس در 5 اردیبهشت 59 و شکست مفتضحانه آمریکا برای آزادی گروگانهای آمریکایی، شهید وزوایی عهده دار انتقال گروگانها به شهرستانهای مختلف می شود و در کنار این مسئولیت دوره فشرده چریکی را برای مقابله با توطئه های احتمالی فرا می گیرد.

وی در تابستان 1359 به عضویت سپاه پاسداران در می آید و مدتی به عنوان « فرمانده گردان مخابرات سپاه پاسداران » انجام وظیفه می کند. سپس « سرپرستی اطلاعات عملیات » به او محول می گردد. شهید وزوایی در عملیات سرنوشت ساز «پارتیزانی» به عنوان فرمانده گردان نهم مسؤلیت محور «تنگ کورک» تا حد فاصل «تنگ حاجیان» را به عهده می گیرد.

دلاوران عملیات بازی دراز

در اردیبهشت ماه 1360 طرح آزادسازی ارتفاعات بازی دراز به فرماندهی شهید پیچک در دستور کار قرار می گیرد. محسن در تمامی مراحل شناسایی این حمله حضور می یابد و در طراحی این عملیات نقش فعالی ایفا می کند. در همین مقطع رابطه صمیمانه میان محسن و خلبان شهید «علی اکبرشیرودی» به وجود می آید. در این عملیات فرماندهی محور چپ به وزوایی واگذار می شود و فرماندهی محور سمت چپ نیز توسط «محسن حاجی بابا» صورت می پذیرد.

بازی دراز، این آوردگاهی که به قول شهید بهشتی، خانقاه عرفا بود شاهد فداکاری‌ها و دلاوری‌های شهدایی چون پیچک، وزوایی، حاج بابا و شهید موحد دانش بود به گونه ای که شهید محسن وزوایی در این عملیات ایثاری جاودانه خلق کرده و موفق می شود با تعداد اندک نیرو، 350 نفر از نیروهای گردان کماندویی دشمن را به اسارت در آورد.



وی در پایان عملیات از ناحیه فک و دست مجروح می شود و به بیمارستان منتقل می شود و اما تاب تحمل دوری از جبهه را ندارد و در زمانی که هنوز بهبودی کامل نیافته به جبهه «گیلانغرب» باز می گردد و فرماندهی عملیات سپاه «سرپل ذهاب» را بر عهده می گیرد. شهید وزوایی در 20 آذرماه 1360 در عملیات «مطلع الفجر» به عنوان عملیات شرکت می کند و در آن جا نیز حماسه می آفریند و این بار نیز با تنی مجروح به تهران منتقل می شود.

شهید وزوایی در اسفندماه 1360 با سازماندهی یک گردان رزمی در پادگان ولی عصر(عج) به جبهه های جنوب رهسپار شده و در دوکوهه با پیوستن به تیپ تازه تأسیس محمد رسول الله(ص) نام گردان "حبیب بن مظاهر" را بر می گزینند. گردان «حبیب بن مظاهر» به فرماندهی شهید وزوایی در عملیات درخشان "فتح المبین" در نوک پیکان حمله قرار می گیرد و به عنوان گردان خط شکن، خطوط دشمن را در هم می شکند. پس از تشکیل تیپ 10 سیدالشهدا(ع) فرماهی آن به شهید وزوایی محول می گردد.

خون سرخ شهید وزوایی سرآغازی بر فتح خرمشهر

در فروردین 1361 که ایران برای فتح خرمشهر در تدارک اجرای عملیات بزرگ «بیت المقدس» بود این شهید بزرگوار در 23 فروردین خود را به منطقه عملیاتی می رساند. تیپ 10 سیدالشهدا(ع) و محمدرسول الله(ص) برای اجرای عملیات در هم ادغام می شود و فرماندهی آن به شهید وزوایی واگذار می شود.

سرانجام شهید محسن وزوایی پس از ماهها مجاهدت و مبارزه با دشمنان اسلام و حماسه آفرینهای فراوان در روز 10 اردیبهشت 1361 در عملیات «بیت المقدس» هنگام هدایت نیروهای تحت امر، بر اثر اصابت گلوله و ترکش به فیض شهادت نایل آمده و نام خویش را به عنوان فرمانده رشید تیپ 10 سیدالشهدا(ع) در صفحات درخشان تاریخ دفاع مقدس برای همیشه ثبت می کند.