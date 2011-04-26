به گزارش خبرگزاری مهر، 28 بازی رایانه ای که توسط دانش آموزان نخبه و با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید شده اند در بخش آفرینش های دانش آموزی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

علی محمدزاده با 13 سال سن جوانترین بازی ساز و مهدی بهرامی با 18 سال جوانترین داور حاضر در نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران به شمار می آیند.

آزادی خرمشهر، آرتا، برنج محسن، چهار برای یک، چهل حدیث، حمله فضایی، خط قرمز، خط مقدم، خورشید نیمه شب، دفاع از قلعه، قتل در کوچه های تهران، ابراهیم خلیل الله، مبارز ماه، محدوده ترس، نجات موزه، یه اشتباه کوچولو و...از جمله آثار راه یافته به این بخش هستند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از هشتم تا 12 اردیبهشت ماه امسال در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می شود.