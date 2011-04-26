خروج مصر از هیمنه آمریکا/ اولویت قاهره عادی سازی روابط با تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای با عنوان "مصر و اموال کشورهای حاشیه خلیج فارس" به سفر دوره ای عصام شرف نخست وزیر مصر اشاره می کند و می نویسد: وی از امروز سفر دوره ای خود را با ورود به عربستان سعودی به منظور بحث و تبادل نظر برای هماهنگی در مواضع مربوط به مسائل منطقه و امکان جلب سرمایه گذاری ها برای کمک به اقتصاد مصر شروع می کند.

درادامه این مقاله همچنین آمده است که سفر دوره ای نخست وزیر مصر به کشورهای حاشیه خلیج فارس درحالی آغاز می شود که روزنامه و رسانه های گروهی مصر از تلاش عربستان سعودی برای تحت فشار قرار دادن شورای عالی نظامی مصر برای ممانعت از محاکمه حسنی مبارک خبر دادند هرچند که عصام شرف برای با موفقیت انجام شدن سفرش این اخبار را رد کرد.

روزنامه القدس العربی درادامه با اشاره به اینکه کشورهایی که عصام شرف این روزها به آنها سفر خواهد همانانی هستند که با رژیم سابق مصر ائتلاف استراتژیکی موسوم به کشورهای میانه رو داشتند که بنا برادعاهایشان برای مقابله با ایران و اهداف هسته ای این کشورها تشکیل شده بود، نوشت: نظام جدید مصر که از انقلاب جوانان درمیدان التحریر تشکیل شد گفتگوی جسورانه ای را با تهران شروع کرد و مسئولان بلندپایه ایرانی را در قاهره مورد استقبال قرار داد و برای اولین بار درتاریخ روابط ایران و مصر به کشتی های ایرانی اجازه عبور از کانال سوئز را داد.

القدس العربی در ادامه با تاکید براینکه مصر جدید دیگر به نظرات کشورهای حاشیه خلیج فارس مبنی بر تهدید آمیز بودن ایران هیچ توجهی نمی کند بلکه به عادی سازی روابط با تهران نظر دارد گفت: اولویت های مصر امروز دیگر تغییرکرده است.

این روزنامه عرب زبان درپایان تاکید کرد: مصر انقلابی دیگر امروز از محور کشورهای به اصطلاح میانه رو خارج شده است و براین باور نیستیم که به این حیطه بازگردد اگر هم بازگردد دیگر به شکل قدیم آن یعنی تحت هیمنه آمریکا وعربستان نخواهد بود.