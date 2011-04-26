درآمد عمومی گمرک اصفهان 140 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، فرود عسگری افزود: اداره کل گمرک استان اصفهان در فروردین سال جاری امور مربوط به صادرات 56 هزار و 615 تن کالا به ارزش 52 میلیون و 242 هزار دلار انجام داده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 14درصد کاهش و از حیث ارزش 23 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بخش صنعتی و شیمیایی با اختصاص 97درصد از وزن و 59 درصد از ارزش کل صادرات سال 1389 بیشترین سهم را داشته است.

وی همچنین ادامه داد: سهم بخش صنایع دستی شامل فرش دستبافت، مصنوعات گرانبها شامل طلا ونقره و سایر صنایع دستی از لحاظ ارزش 35 درصد کل صادرات گمرکات استان اصفهان و به میزان 18 میلیون و 189 هزار دلار بوده است.

عسگری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در یک ماهه اول سال 1390 صادرات اداره کل گمرک استان اصفهان شامل 117 نوع کالا به 36 کشور جهان بود که امارات متحده عربی با 17 میلیون و 947 هزار دلار کالا از طریق گمرک استان جایگاه اول را در بین 36 کشور به خود اختصاص داده و در مکان دوم افغانستان با وارد کردن 10 میلیون و 790 هزار دلار و عراق با 10 میلیون و 74 هزار دلار در جایگاه سوم قرار دارد، به طوریکه 74 درصد از کل صادرات گمرکات استان طی این مدت به سه کشور امارات متحده عربی ،افغانستان و عراق بوده است.

مدیر کل گمرک استان اصفهان در ادامه افزود: مصنوعات طلا و نفره با 14 میلیون و 794 هزار دلار، آهن آلات و فولاد با 9 میلیون و 904 هزار دلار و مصنوعات مسی با هفت میلیون و 49 هزار دلار عمدترین اقلام صادراتی گمرک اصفهان بوده است.

وی ادامه داد: در مدت یاد شده 9 هزار و 693 تن کالا به ارزش 39 میلیون 496 هزار دلار وارد گمرک استان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظروزن 68 درصد کاهش و لحاظ ارزش 78 درصد رشد داشته است.

عسگری خاطرنشان کرد: عمده ترین کالاهای وارداتی ماشین آلات صنعتی با شش میلیون و 425 هزار دلار، آهن آلات و فولاد چهار میلیون و 702 هزار دلار، لوازم صنعتی برقی 648 هزار دلار بوده است و عمده ترین صادرکنندگان کالا به مقصد گمرک اصفهان امارات متحده عربی با 49 میلیون و 305 هزار دلار، ایتالیا با پنج میلیون 41 هزار دلار، چین یک میلیون و 931 هزار دلار بوده اند.