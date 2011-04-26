غلامرضا محمدی عضو کمیته فنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد یادواره سر لشکر خلبان "شهید عباس بابایی" روزهای 10 و 11 اردیبهشت ماه در شهر قزوین برگزار می شود.

بر این اساس در حالی که غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بعنوان عضو کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد در قزوین حضور خواهد داشت اما محمد بنا سرمربی فرنگی کاران در قزوین غایب خواهد بود. بنا چندی پیش نیز در رقابتهای انتخابی تیم فرنگی جوانان در تهران در حالی که نام وی بعنوان عضو کمیته فنی رقابتها اعلام شده بود به سالن شهدای هفتم تیر تهران نیامد.

کشورهای روسیه، ارمنستان، ترکمنستان در رشته کشتی فرنگی، ترکیه و عراق در هر دو رشته آزاد و فرنگی در این رقابتها شرکت دارند. تمامی کشتی گیران مدعی داخلی نیز در این رقابتها حضور دارند. این مسابقات در رده سنی جوانان و در سالن شهید عباس بابایی شهر قزوین برگزار خواهد شد.

