پرواز تهران به یاسوج لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، لغو پرواز تهران به یاسوج باعث شد جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمد به تاخیر بیفتد.

قرار بود امروز ساعت 9 صبح نشست تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان با حضور "ثمره هاشمی"، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور برگزار شود که به دلیل لغو پرواز، برگزاری این نشست نیز با تاخیر مواجه شده است.

قرار است "ثمره هاشمی" از طریق پرواز تهران به شیراز و سپس از این شهر به یاسوج سفر کند.

امروز "سید قدرت الله تقویان" جای خود را در شرکت آبفای استان به "علی جان صادقی پور " خواهد داد.