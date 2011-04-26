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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

پرواز تهران به یاسوج لغو شد

پرواز تهران به یاسوج لغو شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: به دلیل وضعیت جوی شهر یاسوج، پرواز صبح امروز سه شنبه تهران به یاسوج لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، لغو پرواز تهران به یاسوج باعث شد جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمد به تاخیر بیفتد.

قرار بود امروز ساعت 9 صبح نشست تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان با حضور "ثمره هاشمی"، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور برگزار شود که به دلیل لغو پرواز، برگزاری این نشست نیز با تاخیر مواجه شده است.

قرار است "ثمره هاشمی" از طریق پرواز تهران به شیراز و سپس از این شهر به یاسوج سفر کند.

امروز "سید قدرت الله تقویان" جای خود را در شرکت آبفای استان به "علی جان صادقی پور " خواهد داد.

کد مطلب 1297949

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