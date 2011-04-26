برگزاری همایش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، فرماندار شهرستان کلیبر پیش از ظهر سه شنبه در این همایش ضمن تجلیل از مسئولان برگزاری همایش، اعتیاد و مواد مخدر را ویران کننده مغزها و تخریب کننده جسمها عنوان کرد وگفت: با اینکه دولت و نظام هزینه های بیشتری جهت مقابله با اعتیاد پرداخت می کند و سعی در ریشه کن کردن آن دارد اما کافی نیست ودولت به تنهایی نمی تواند این معضل را حل کند، لذا باید خانواده ها و مراکز تربیتی از جمله مدارس برای پیشگیری اقدام کنند.

عبدالله اصغر پور اضافه کرد: متاسفانه عده ای یا از روی لجاجت و یا از روی ناآگاهی تولید و توزیع مواد مخدر را وسیله کسب درآمد انتخاب کرده اند و از منظر اقصادی می نگرند در حالی که این مواد هزاران هزار از جوانان ما را زمین گیرکرده و به خاک سیاه نشانده است.

وی گفت: دشمنان و استکبار هم هر روشی را برای آلوده کردن جوانان کشور ما امتحان می کنند و اعتیاد جوانان ما به کام آنها دلچسب بوده است، لذا در تلاشند با این روش به خواسته های شوم خود برسند در این میان برهمه ما وظیفه است جوانان را آگاهی دهیم و از گرایش به مواد مخدر پیشگیری کنیم.

همچنین معاون پیشگیری آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی استان در این همایش در ارتباط با آثار مخرب مواد مخدر گفت: متاسفانه این مواد در جامعه برای خود جا باز کرده و پایه هایش مستحکم شده است و این نشان از کوتاهی خانواده و جامعه دارد، لذا ما باید پیشگیری را از خانواده ها آغاز کنیم و آنها را آموزش دهیم تا در تربیت نسل آینده ساز جامعه بیشتر توجه کنند.

عین الله شعبانی ورزش ومطالعه را بهترین عامل پیشگیری دانست و از بزرگان خواست جوانان را به این امور سوق دهند.

همچنین دکتر مجید ترابی در سخنانی علل بروز اعتیاد وراههای مقابله با آن را بصورت انیمیشن تشریح کرد.

در ادامه برنامه سرگرد باغبان، معاون مبارزه با مواد مخدر در سخنانی با اشاره به انواع مواد مخدر گفت: مواد مخدر جدید هر روز بشکل خاصی توزیع می شوند و اثرات تخریبی بسیار زیادی دارند بطوری که تا هفت سال اثر آن ماندنی است.

وی اضافه کرد: مواد مخدر قدیم یعنی تریاک و غیره اول جسم را مورد حمله قرار می داد ولی انسان را از خود بی خود نمی کرد ولی مواد جدید مثل شیشه اول مغز و ذهن انسان را متلاشی می کند بطوریکه مصرف کننده اختیارش از دست می دهد و هر کاری غیر شرعی و غیر انسانی ممکن است بکند بدون آنکه متوجه آن کارش شود.