به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته های اخیر دو محقق به نامهای "آلاسدیر آلن" و "پیت واردن" نتایج تحقیقاتی را منتشر کردند که نشان می دهد از نسخه 4 به بعد سیستم عامل "آی- فن" و "آی- پد نسل سوم"، این سیستم عامل، موقعیت و حرکات کاربر را ردیابی و این اطلاعات را در فایل محرمانه ای ذخیره می کند. اطلاعات این فایل محرمانه حتی پس از فرمت کردن دستگاه نیز پاک نمی شوند.

سپس این دو محقق نرم افزاری را ساختند که قادر است این اطلاعات را به صورت گرافیکی بر روی یک نقشه جغرافیایی نشان دهد.

با بارگذاری این برنامه جانبی، کاربر می تواند بر روی صفحه نمایشگر "آی- فن" و "آی- پد نسل سوم" هر حرکتی را که در ماههای اخیر انجام داده است مشاهده کند.

منازعه درباره اینکه اپل قادر است اطلاعات کاربران خود را جمع آوری کند در روزهای اخیر این سئوالات را در بین کاربران شبکه برانگیخته است: آیا ما را جاسوسی می کنند؟ آیا حریم شخصی کاربران در خطر است؟ آیا این اطلاعات حساس به اشخاص ثالث فروخته می شوند؟

به گفته این دو محقق، اپل این اطلاعات را جمع آوری و حتی آنها را بر روی "بک- آپ" بعدی دستگاههای خود وارد می کند.

رد این نظریه

این درحالی است که "الکس لوینسون"، کارشناس سومی که با این دو محقق همکاری می کرد اظهارات همکاران خود را تکذیب کرد و گفت: "کوپرتینو این اطلاعات را جمع آوری نمی کند و این فایل مورد بحث در سیستم عامل آی- فن مخفی نشده است."

وی افزود: "این فایل حتی اگر نه به این شکل، همیشه وجود داشته است. اما در نسخه های آخر این سیستم عامل تنها جای آن تغییر کرده است. این فایل در واقع یک فهرست ساده از اطلاعاتی است که برای انجام عملکردهای ساده آی- فن مورد استفاده قرار می گیرند."

"لوینسون" توضیح داد: "اپل برای یک سری دلایل باید جای این فایل را عوض می کرد. این فایل اطلاعات را انتقال نمی دهد و محرمانه نیست."

درحقیقت مسئله ای که موجب نگرانی کاربران اپل در سوء استفاده احتمالی شرکت استیو جابز از این اطلاعات شده این است که در قرارداد خدماتی که کاربر برای فعال کردن "آی- فن خود باید آنها را قبول کند، نوشته شده است: "به موجب این قرارداد، حق جمع آوری این نوع اطلاعات به شکل بی نام و غیرقابل وصول به اشخاص واقعی به اپل سپرده می شود".

همچنین این فایل مورد بحث که consolidated.db نام دارد با یک تکنیک نه چندان سخت، هربار که تلفن همراه و یا تبلت اپل به سایت فروشگاه چندرسانه ای آنلاین "آی- تیونز" کوپرتینو متصل می شود این اطلاعات "بک- آپ گیری" می شوند.

اما کاربرانی که قفل شکن غیرقانونی " jailbreak" را بر روی سیستم خود نصب کرده اند می توانند با فعال کردن گزینه " Untrackerd" (غیرردیابی) به طور مرتب اطلاعات این فایل را حذف کنند.

این درحالی است که اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی تلفنهای همراه پیش از آنکه در "آی- فن" اتفاق بیفتد توسط اپراتورهای تلفنهای همراه جمع آوری می شد. اپراتورها در این مورد توضیح می دهند که این اطلاعات در پیدا کردن و شناسایی سارقان تلفنهای همراه کاربرد دارند.

نرم افزاری که اطلاعات جمع آوری شده بر روی فایل consolidated.db را بر روی نمایشگر قابل مشاهده می کند

نگرانی برلین

پس از انتشار این خبر، دولت آلمان از اپل خواست که در این مورد توضیحاتی ارائه کند. "ایلس آیگنر"، وزیر محافظت از حقوق مصرف کنندگان در این مورد گفت: "بعضی مسایل افشا شده ای وجود دارند که باید توسط اپل و در همکاری با مقامات ذی صلاح شفاف سازی شوند."

همچنین برلین می خواهد بداند که چه کسی به این اطلاعات دسترسی دارد و چه مکانیزمهای محافظتی وجود دارند که از دسترسی احتمالی افراد فاقد صلاحیت به این اطلاعات ممانعت می کنند.

تکذیب استیو جابز

در پی انتشار این جدلها در اینترنت، یک کاربر نگران "آی- فن" ایمیلی را به استیو جابز فرستاد و تهدید کرد که یک تلفن همراه موتورولا Droid برپایه سیستم عامل "آندروئید" خریداری خواهد کرد.

رئیس اپل نیز با لحنی خشک و سرد ضمن تکذیب این اتهام در پاسخ به این کاربر گفت: "ما هیچ کاری از این قبیل انجام نمی دهیم."

این کاربر که خواننده سایت MacRumors است پس از خواندن این خبر این ایمیل را به استیو جابز فرستاد و خواهان کسب اطلاعات بیشتری درباره مسئله سرویسهای مکان یابی سیستم عامل "آی- فن" شد.

استیو جابز در این مورد نیز همانند موارد دیگر به خشکی پاسخ داد: "ما هیچکس را ردیابی نمی کنیم." و خاطرنشان کرد: "اطلاعاتی که سیستم عامل آندروئید از موقعیت کاربر جمع آوری می کند مستقیما به گوگل فرستاده می شوند."

رئیس اپل، اخباری که در این روزها درباره ردیابی توسط سیستم عامل iOS 4.2 "آی- فن" در روزنامه های مختلف منتشر شده است را اشتباه خواند.

باوجود این، پاسخ جابز این در را همچنان باز نگه می دارد که "آی- فن" قطعاً اطلاعات مربوط به موقعیت کاربران خود را جمع آوری می کند اما از آنها برای ردیابی و یا برای شناسایی محل کاربر با اهداف بازاریابی استفاده نمی کند.