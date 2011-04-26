40 درصد صادرات فرش دنیا در اختیار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز شه شنبه در همایش ملی استفاده از مالکیت معنوی در حمایت از فرش دستباف ایران گفت: فرش ایرانی با قدمت 8 هزار ساله تمدن سرزمین ایران میراث فرهنگی بشریت است و برای همه بشریت پیام دارد و باید مورد احترام باشد اگر چه ممکن است در قلمرو ایران به عنوان یک قلمرو سیاسی ما مدافع آن باشیم ولی این کالا تنها برای ایران امروز ارزشمند نیست چرا که گذشته و تاریخ انسان هایی را یدک می کشد که در یک سرزمین پهناور زندگی می کردند.

وزیر بازرگانی افزود: بر همین اساس فرش یک مسئولیت اجتماعی برای هر فردی ایجاد می کند که به نوآوری های بشر حساس است.

وی تصریح کرد: آنچه که به عنوان تکنیک و روش برای ثبت در سازمان جهانی مالکیت معنوی فراهم شده می تواند مشخصات یک نرم افزار را ثبت کند تا فردی اجازه کپی برداری از آن را نداشته باشد ولی در یک اثر هنری همچون فرش که 7 هزار سال رشد، نمو و تکامل دارد مدل های ثبت هنوز به تکامل نرسیده است.

به گفته غضنفری در سطح یک ترنج که در دل فرش نهفته است تکنیکی وجود ندارد که کپی برداری از آن صورت نگیرد؛ لذا قالیبافان و صنعتگران فرش تشویق نمی شوند که اثر خود را به ثبت رسانند چرا که مدل هایی که مدل ذهنی او را ثبت می کنند برای محصولات صنعتی و نوآوری های علمی طراحی شده و فرش در آنها جایگاهی ندارد.

وزیر بازرگانی ادامه داد: پس باید کاری کنیم هر آنچه که در فرش داریم و شالوده این هنر صنعت است به ثبت رسد، این در حالی است که هر روز شنیده می شود فرش در کشوری غیر از ایران تولید و به اسم فرش نائین، قم و تبریز که نام شهرهای ایرانی بوده و برندهای ما شده اند کپی برداری می شود و با سطح بافت نازل و تار و پود و رنگ غیر طبیعی باعث می شوند تا برند ایرانی به چالش کشیده شود.

این عضو کابینه دهم ادامه داد: فرش ایران به جز جنبه های هنری و نوآوری ها، جنبه های اقتصادی فراوان دارد و سالانه 5 میلیون متر مربع فرش در کشور بافته می شود. چنین متراژ و حجم عظیمی در هیچ کشوری تولید نمی شود و البته دو سوم فرش تولیدی صادر می شود.

به اعتقاد وی اگر در ثبت فرش دستباف نکوشیم تعداد زیادی در کشور شغل خود را از دست می دهند چرا که 20 شغل جانبی در کنار تولید فرش و تحرک و پویایی آن زندگی می کنند.

غضنفری از وجود 2 میلیون بافنده در کشور خبر داد و گفت: 10 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر تجارت این محصول هستند، این در حالی است که 18 اتحادیه استانی فرش در کشور با 730 تعاونی فرش شهرستانی و روستایی وجود دارند که 307 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده اند.

وی ادامه داد: به لحاظ تجارت حجم بزرگی از تجارت فرش در اختیار ایران است به نحوی که 40 درصد از صادرات جهانی فرش را کشورمان انجام می دهد، ضمن اینکه یک میلیارد و 300 میلیون دلار بالاترین مقداری است که در تجارت فرش به ثبت رسیده و سهم ایران 400 تا 500 میلیون دلار در سال 89 بوده است.

غضنفری گفت: به برکت برنامه های دولت در سال گذشته 555 میلیون دلار صادرات فرش صورت گرفته است که در مقایسه با سال قبل 494 میلیون دلار 12 درصد رشد را نشان می دهد که البته این نرخ رشد پیامی دارد برای آنهایی که در دهه های گذشته به جامعه تجاری می گفتند که زمان تجارت فرش سپری شده و فرش را باید به موزه ها سپرد.

وی ادامه داد: امروز مرکز ملی فرش ایران و بخش خصوصی معتقد است با کمی تحرک فرش را می توان پویا و زنده کرد چرا که فرش همچنان زنده است و به عنوان موجود زنده قدرت انطباق و نرخ رشد داشته و اگر کمکهای بیشتری صورت گیرد توسعه خواهد یافت.

وزیر بازرگانی گفت: در سال 2009 صادرات کشور 494 میلیون دلار بوده در حالی که هند با 216 میلیون دلار دومین کشور و پاکستان با 128 میلیون دلار سومین کشور در تجارت فرش دنیا هستند که فاصله معناداری میان ما و آنها وجود دارد به نحوی که علی رغم کپی نقشه ها و با استفاده از کارگران ارزان تار و پود با قیمت نازل هنوز ایران حرف اول را در فرش دستباف می زند، چرا که اصالت و کیفیت آن هیچ وقت مورد هجمه واقع نشده است.

غضنفری اعلام کرد: برای اینکه یکی از روشهای تولید را تغییر دهیم مطالعات بسیاری صورت می گیرد چرا که اصالت باید حفظ شده و تنها روش کار تغییر کند از سوی دیگر نباید برای کسب منفعت بیشتر به نقشه ها و اصالت فرش دستباف دست بزنیم.

وی ادامه داد: صادرات فرش ایران به 32 کشور صورت می گیرد که آمریکا ، آلمان، ایتالیا، امارات، لبنان و ژاپن مشتریان اصلی ما به شمار می آیند.

وزیر بازرگانی گفت: باعث تمسخر است که آمریکا ورود فرش ایرانی را به دلیل موضوع هسته ای ممنوع می کند و چشم بیننده خود را از طرح چشم نواز و نقشه عالی این هنر صنعت اصیل محروم می دارد، بر همین اساس برخوردهای سیاسی باید از میان برداشته شود چرا که این روح جستجوگر هر انسان در اقصی نقاط جهان است که به طرح لطیف و روحانی علاقه مند است ولی دولت با رفتار سیاسی او را از این حیث محروم می کند و فرش ایران در فهرست کالاهای تحریمی قرار می گیرد.

غضنفری ادامه داد: آمریکا نیز در این داستان خود را تحریم کرده و از اینکه به یک کالای اصلی دست یابد ممانعت می کند در حالی که دوستداران فرش دستباف ایران در آمریکا فرش خود را هر چند با بهای مختصر تهیه می کند.

به گفته وی، در سال گذشته رشد خوبی در صادرات فرش به برزیل، آفریقا و چین صورت گرفته و چین یکی از مشتریان نوظهور فرش دستباف است علی رغم اینکه خود تولید کننده به شمار می آید.

غضنفری از ثبت جغرافیایی مناطق فرش دستباف از سوی مرکز ملی فرش خبر داد و گفت: باید در مرحله اول نقشه های فرش دستباف را در سطح ملی به ثبت برسانیم به نحوی که گره، بافت، رنگ، طرح و ویژگی های خاص نقشه هر منطقه ثبت شود و برای خریداران خارجی این اوج شان و ارزش است که فرش ایران شناسنامه داشته باشد.

وزیر بازرگانی ادامه داد: مرکز ملی فرش ایران ثبت نقشه های فرش را آغاز کرده و طراحان باید به این مرکز مراجعه کنند ضمن اینکه در سال گذشته 60 نقشه به نام طراحان ایرانی ثبت شده است.

وی آموزش بهبافی، بیمه قالیبافان، کمک های فنی و اعتباری ، طرح های پژوهشی و گسترش رشته فرش را از جمله برنامه های وزارت بازرگانی و مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد.