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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

تمدن به مهر خبر داد:

انجمن مفاخر استان تهران فعال می شود

انجمن مفاخر استان تهران فعال می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران از مصوبه اخیر این شورا در خصوص فعال شدن انجمن مفاخر استان تهران خبر داد.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین با اشاره به نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران در سال جاری افزود: تأکید بر فعال شدن انجمن مفاخر استان تهران با توجه به چارچوب آیین نامه این انجمن، برگزاری نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی و مجمع نمایندگان استان و شهر تهران با هماهنگی دبیرخانه شورا، ارائه گزارش عملکرد اعتبارات فرهنگی سال 1389 و بودجه سال 1390، تدوین منشور اخلاقی انتخاباتی، هماهنگی برگزاری جشنواره قومیت ها با دستگاههای ذیربط و برگزاری نشست فوق العاده شورای فرهنگ عمومی استان تهران در اردیبهشت ماه، از مصوبات این شورا بود.

8 هزار گفتمان دانش آموزی در مدارس تهران برگزار می شود

وی تأکید کرد: برگزاری هشت هزار گفتمان دانش آموزی با عنوان انقلاب اسلامی در مدارس استان تهران و با اولویت شهر تهران، یکی از مصوبات شورا بود.

استاندار تهران، برگزاری گفتمانهای انقلاب اسلامی در مدارس را از طرحهای فرهنگی اولویت دار استان تهران معرفی کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز این طرح در سه ماهه نخست امسال تخصیص داده می شود.

وی همچنین از مصوبه شورای فرهنگ عمومی این استان مبنی بر ارائه فهرست برنامه ها و اقدامات فرهنگی دستگاههای عضو این شورا و غیرعضو مرتبط در راستای سال جهاد اقتصادی خبر داد.

این مسئول بر الزام تقسیم وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی در خصوص برنامه ها و اقدامات فرهنگی مرتبط با سال جهاد اقتصادی و همچنین انتشار این برنامه ها تأکید کرد.

تمدن گفت: فهرست برنامه ها و اقدامات فرهنگی دستگاههای اجرایی در سال جهاد اقتصادی باید حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه جاری به دبیرخانه شورا مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ارائه شود.

استاندار تهران همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان را موظف کرد، برنامه های هریک از دستگاه ها را احصا و با سیاست های دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگ کند.

وی کار فرهنگی را زیرساخت جهاد اقتصادی خواند و گفت: دستگاهها باید با این رویکرد و نگاه، برنامه های خود را ارائه کنند.

برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی ادیان و فرق

استاندار تهران برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی ادیان و فرق را از دیگر برنامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی بیان کرد و از اعضای این شورا خواست تا آیین نامه برگزاری این کارگاهها را برای نشستهای بعدی آماده کنند.

وی بر لزوم شناخت علمی و دقیق جریانهای انحرافی در حوزه ادیان و فرق تأکید کرد و گفت:‌ مقابله با این جریانها با نگاه فرهنگی، ایده پردازی و نظریه پردازی در دستور کار دستگاههای فرهنگی قرار دارد.

تمدن از دبیرخانه این شورا خواست تا از حضور صاحبنظران و اساتید برجسته در نشستهای آتی این شورا دعوت کند.

وی ایده پردازی و نظریه پردازی در حوزه فرهنگ با نگاه کاربردی را بسیار اثرگذار دانست و گفت: تاکتیک، تکنیک و روشهای مبلغان و مروجان جریانهای انحرافی در حوزه فرهنگ باید به طور تخصصی و با  نگاه علمی و عمیق، مطالعه و بررسی شود.

بهره گیری از توان و ظرفیت تمام دستگاهها در اجرای برنامه های فرهنگی ضروری است

رئیس شورای اداری استان تهران، بهره گیری از توان و ظرفیت تمام دستگاهها در اجرای برنامه های فرهنگی را ضروری دانست و افزود: سپاه سیدالشهدا (ع) که به تازگی در استان مستقر شده، در حقیقت یک بازوی پرتوان فرهنگی است.

تمدن افزود: سال گذشته بیش از 300 هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند که اعزام 250 هزار نفر از این تعداد، از طریق دستگاهها و حدود 50 هزار نفر نیز توسط هیئت های مذهبی و تشکلهای مردمی انجام شد.

نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران به ریاست مرتضی تمدن استاندار،  با حضور حجت الاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام دکتر شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران، یاسینی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران و سایر اعضا در استانداری تهران برگزار شد.

کد مطلب 1298008

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