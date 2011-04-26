انجمن مفاخر استان تهران فعال می شود

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین با اشاره به نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران در سال جاری افزود: تأکید بر فعال شدن انجمن مفاخر استان تهران با توجه به چارچوب آیین نامه این انجمن، برگزاری نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی و مجمع نمایندگان استان و شهر تهران با هماهنگی دبیرخانه شورا، ارائه گزارش عملکرد اعتبارات فرهنگی سال 1389 و بودجه سال 1390، تدوین منشور اخلاقی انتخاباتی، هماهنگی برگزاری جشنواره قومیت ها با دستگاههای ذیربط و برگزاری نشست فوق العاده شورای فرهنگ عمومی استان تهران در اردیبهشت ماه، از مصوبات این شورا بود.

8 هزار گفتمان دانش آموزی در مدارس تهران برگزار می شود

وی تأکید کرد: برگزاری هشت هزار گفتمان دانش آموزی با عنوان انقلاب اسلامی در مدارس استان تهران و با اولویت شهر تهران، یکی از مصوبات شورا بود.

استاندار تهران، برگزاری گفتمانهای انقلاب اسلامی در مدارس را از طرحهای فرهنگی اولویت دار استان تهران معرفی کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز این طرح در سه ماهه نخست امسال تخصیص داده می شود.

وی همچنین از مصوبه شورای فرهنگ عمومی این استان مبنی بر ارائه فهرست برنامه ها و اقدامات فرهنگی دستگاههای عضو این شورا و غیرعضو مرتبط در راستای سال جهاد اقتصادی خبر داد.

این مسئول بر الزام تقسیم وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی در خصوص برنامه ها و اقدامات فرهنگی مرتبط با سال جهاد اقتصادی و همچنین انتشار این برنامه ها تأکید کرد.

تمدن گفت: فهرست برنامه ها و اقدامات فرهنگی دستگاههای اجرایی در سال جهاد اقتصادی باید حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه جاری به دبیرخانه شورا مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ارائه شود.

استاندار تهران همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان را موظف کرد، برنامه های هریک از دستگاه ها را احصا و با سیاست های دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگ کند.

وی کار فرهنگی را زیرساخت جهاد اقتصادی خواند و گفت: دستگاهها باید با این رویکرد و نگاه، برنامه های خود را ارائه کنند.

برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی ادیان و فرق

استاندار تهران برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی ادیان و فرق را از دیگر برنامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی بیان کرد و از اعضای این شورا خواست تا آیین نامه برگزاری این کارگاهها را برای نشستهای بعدی آماده کنند.

وی بر لزوم شناخت علمی و دقیق جریانهای انحرافی در حوزه ادیان و فرق تأکید کرد و گفت:‌ مقابله با این جریانها با نگاه فرهنگی، ایده پردازی و نظریه پردازی در دستور کار دستگاههای فرهنگی قرار دارد.

تمدن از دبیرخانه این شورا خواست تا از حضور صاحبنظران و اساتید برجسته در نشستهای آتی این شورا دعوت کند.

وی ایده پردازی و نظریه پردازی در حوزه فرهنگ با نگاه کاربردی را بسیار اثرگذار دانست و گفت: تاکتیک، تکنیک و روشهای مبلغان و مروجان جریانهای انحرافی در حوزه فرهنگ باید به طور تخصصی و با نگاه علمی و عمیق، مطالعه و بررسی شود.

بهره گیری از توان و ظرفیت تمام دستگاهها در اجرای برنامه های فرهنگی ضروری است

رئیس شورای اداری استان تهران، بهره گیری از توان و ظرفیت تمام دستگاهها در اجرای برنامه های فرهنگی را ضروری دانست و افزود: سپاه سیدالشهدا (ع) که به تازگی در استان مستقر شده، در حقیقت یک بازوی پرتوان فرهنگی است.

تمدن افزود: سال گذشته بیش از 300 هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند که اعزام 250 هزار نفر از این تعداد، از طریق دستگاهها و حدود 50 هزار نفر نیز توسط هیئت های مذهبی و تشکلهای مردمی انجام شد.

نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران به ریاست مرتضی تمدن استاندار، با حضور حجت الاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام دکتر شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران، یاسینی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران و سایر اعضا در استانداری تهران برگزار شد.